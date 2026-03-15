Harry Styles sorprende con beso inesperado a Ben Marshall en pleno show en vivo

Durante este fin de semana el nombre de Harry Styles comenzó a viralizarse luego de que protagonizará un inesperado momento en televisión en vivo, tras besar al comediante Ben Marshall en Saturday Night Live.

En la emisión de este sábado 14 de marzo 2026, el artista británico sorprendió al público durante el monólogo que se realizaba en ese momento en el programa, en el sketch se estaban tocando temas sobre las críticas que ha recibido durante su carrera, así como bromas sobre los señalamientos que ha recibido de ser “queenbaiting”, un término que se utiliza cuando una celebridad es acusada de insinuar una identidad LGBTQ+ para generar atención mediática, por lo que decidió recurrir al beso.

En las imágenes se logra ver como el intérprete de “At Is Was” interactuaba con algunos miembros del elenco, hasta que subió al escenario Ben Marshall para participar a lado de él, fue en ese momento que el cantante tomó el rostro de su compañero y le dio el beso provocando risas y aplausos entre los asistentes.

Después de realizar tal acto, Styles expresó en modo de broma: “ahora sí, eso es queenbaiting”, haciendo referencia a las críticas en las que ha estado envuelto en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al beso de Harry Styles y Ben Marshall?

Tras cometer este acto, donde Harry besó a Ben Marshall el momento se volvió viral en cuestión de minutos entre internautas, lo que generó miles de comentarios, algunos fans del cantante defendieron su actuación y el significado que tuvo, mientras que otros arremetieron contra él.

A lo largo de su carrera el exintegrante de One Direction se ha unido a la lista de los pocos artistas que han mantenido una postura reservada sobre su vida personal, pues en varias entrevistas ha señalado que prefiere no etiquetar su sexualidad. Asimismo, ha dejado claro que solo se enfoca en su música y trabajo artístico.

La participación de Styles en el programa estadounidense sirvió para promocionar su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco Occasionally, que se lanzó este mes de marzo, además cantó algunas canciones.