J.K. Rowling rompe el silencio sobre su vínculo con Jeffrey Epstein; ¿él habría asistido a ver Harry Potter?

En su cuenta de X, J.K. Rowling ; la autora de una de las sagas literarias más importantes en el mundo; “Harry Potter” , aclaró que “ni ella ni nadie de su equipo” invitaron a Jeffrey Epstein a presenciar "Harry Potter y el Legado Maldito" en Broadway.

¿Cuál fue la polémica de J.K. Rowling respecto a su relación con Jeffrey Epstein?

Una de las polémicas a las que se enfrentó J.K. Rowling fue a señalamientos en donde la acusaban de haber tenido un encuentro con Jeffrey Epstein, específicamente en la obra de teatro "Harry Potter y el Legado Maldito" en Broadway. Sin embargo, la reconocida escritora publicó en su cuenta de X un mensaje en dónde dejó claro que ni ella ni su equipo invitaron a Jeffrey Epstein a nada.

¿Por qué surgieron las especulaciones de que J.K. Rowling había invitado a Jeffrey Epstein a ver la obra de Harry Potter?

Todo surgió a raíz de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó archivos relacionados al caso de Jeffrey Epstein en los que se encontraba una invitación al financista. A partir de esto algunos usuarios comenzaron a suponer que la invitación había sido por parte de la autora. Sin embargo, esto no fue así. Se hizo una investigación en la que se esclareció que dicha invitación fue solicitada por Peggy Siegal, una persona cercana al financiero, quien pidió a Colin Callender, director de una reconocida empresa, invitar a Epstein pues decía que un amigo quería estar presente en la obra teatral. Sin embargo, Colin Callender no sabía quién era ese “amigo”. Por otro lado, pese a la solicitud de Siegal, el financiero no ingresó a la obra de teatro "Harry Potter y el Legado Maldito". Con esta aclaración y el mensaje de la autora de una de las sagas más reconocidas la situación fue aclarada.

This is beyond silly. Neither I, nor anybody on my team, ever met, communicated with or invited Jeffrey Epstein to anything. https://t.co/JXhFlBQxsM — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 2, 2026

¿Cuáles son los próximos proyectos de J.K. Rowling?

Uno de los próximos proyectos de la escritora es la producción de la serie de Harry Potter, la cuál será estrenada en la plataforma HBO Max. Su papel es sumamente importante ya que ella conoce muy bien la historia y promete una gran fidelidad a los libros que conforman la saga original. Sin duda este proyecto, el cual está previsto estrenarse en 2027 será uno de los más esperados por los fans de Harry Potter. Además cabe recalcar que J.K. Rowling es la productora ejecutiva, por lo que tendrá poder en muchas decisiones de la historia.