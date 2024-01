La historia de Jeffrey Epstein: el empresario acusado de abuso sexual

Jeffrey Epstein nunca fue juzgado por los delitos que recaían sobre él, vinculados con el tráfico de menores entre la élite y hace más de tres años que fue encontrado muerto en su celda, donde esperaba el juicio por tráfico sexual.

¿Quién era Jeffrey Epstein?

Jeffrey nació en Brooklyn, New York, el 20 de enero de 1953, se convirtió en una figura muy importante en los negocios antes de que su vida se viera envuelta en escándalos y acusaciones. Epstein acudió a la prestigiosa Escuela Cooper Union y más adelante a Courant Institute of Mathematical Sciences de la Universidad de Nueva York, el “chico más popular de la clase”, no se graduó de ninguna de estas instituciones. Su carrera la empezó como profesor de matemáticas y física en Dalton School, un colegio muy exclusivo de Manhattan. Su primer acercamiento con las finanzas llegó cuando trabajó en el prestigioso banco de inversión Bear Stearns, recomendado por el padre de una exalumna. Allí demostró tener un muy buen ojo para hacer crecer las fortunas de otros e hizo una gran agenda de clientes entre ellos Les Wexner, creador del imperio de ‘Victoria’s Secret’, pero esto solo era la fachada de un abusador de adolescentes como lo era Epstein. Pues al trabajar con personas adineradas, adquirió su fortuna, lo que le permitió llevar una vida llena de lujos y acumular propiedades en lugares exclusivos como New York, Palm Beach, Nuevo México y Paris, así como su isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Probablemente nunca sabremos cómo dio ese gran salto de ser un poderoso empresario a un depredador de jovencitas, pero algo es seguro, utilizó su perfil seductor, carismático o ególatra, para conseguir todo lo que quería.

El giro en la vida de Jeffrey Epstein

En 2005 su perfil cambió drásticamente cuando comenzaron a surgir acusaciones en su contra por conductas inapropiadas. La primera denuncia llegó cuando los padres de una chica menor de edad afirmaban que el multimillonario había abusado de su hija. Esta acusación llevó a que se abriera una investigación que dio como resultado una denuncia en su contra por delitos sexuales múltiples. La sentencia fueron 13 meses en prisión, con permiso de salir a trabajar durante el día.

Tras ese primer caso, del cual resultó culpable, Epstein fue encasillado como ‘agresor sexual’ y figuras públicas que eran muy cercanas a él comenzaron a alejarse, como Bill Clinton y Donald Trump.

Años después, en 2019 Jeffrey fue formalmente acusado de tráfico sexual, pero se suicidó en su celda el 10 de agosto, cuando estaba a punto de ser juzgado. Pese a su muerte el caso siguió abierto por las acusaciones contra su leal compañera Ghislaine Maxwell, que le ayudó a atraer y abusar de menores. En el año 2002, un jurado sentenció a Maxwell por sus vínculos con figuras públicas de Washington y Wall Street a 20 años de prisión.

Los documentos que salieron a la luz pública este miércoles tienen que ver con un demanda civil que Virginia Giuffre, presentó contra Ghislaine Maxwell. Una jueza federal determinó que los documentos contienen información pública, incluyendo nombres de figuras conocidas que en los últimos años han hablado del caso de Jeffrey Epstein.

