Miembro del clan Kardashian admite haber amputado las garras de sus gatos

Los amantes de los gatos están en shock, luego de que Khloé Kardashian revelara una experiencia personal relacionada con sus mascotas que rápidamente abrió un fuerte debate sobre maltrato animal en redes sociales. Resulta que durante un episodio de su popular podcast titulado Khloé In Wonder Land. La integrante del clan Kardashian confesó que hace años permitió que les quitaran las garras a sus gatos Grey Kitty y Baby Kitty. Ella confiesa que desconocía por completo las consecuencias físicas y emocionales de este procedimiento. Khloé dijo haber sido “mal aconsejada”.

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¿Por qué Khloé Kardashian les quitó las garras a sus gatos?

La empresaria explicó que les realizó el procedimiento porque nunca antes había tenido gatos y siguió recomendaciones que hoy considera equivocadas. Reconoció que, después de que se les realizara el procedimiento, descubrió que sus pequeños gatos estuvieron incómodos, tristes y muy afectados. Después de la cirugía, ella comenzó a cuidarlos y estar más pendiente de ellos que antes porque entendió que perdieron una herramienta importante de defensa y movilidad.

¿Qué es el declawing?

El procedimiento se conoce como declawing y consiste en amputar quirúrgicamente parte de los dedos del gato para remover completamente las garras. Lo terrible de este procedimiento es que muchos creen que solo se les retiran las uñas, pero la realidad es mucho más terrible, pues en realidad la cirugía implica cortar hueso, tendones y tejido. Es por eso que varias organizaciones veterinarias llevan años cuestionando y alzando la voz en contra de esta práctica.

¿Está prohibido quitarle las garras a los gatos?

En varios estados y ciudades de Estados Unidos, el procedimiento ya está prohibido o severamente restringido cuando no existe una razón médica. Entre los lugares con prohibiciones destacan:



California

Nueva York

Maryland

Massachusetts

Virginia

Denver

Austin

Pittsburgh

¿Y en México está prohibido?

Desafortunadamente, no existe todavía en México una prohibición federal específica sobre el declawing, pero sí puede considerarse maltrato animal.Esto porque diversas leyes locales de protección animal establecen que cualquier mutilación innecesaria que afecte el bienestar del animal puede entrar dentro de conductas sancionables.