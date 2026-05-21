¿Modern Family regresa? Esto dijeron algunos de los actores sobre un posible reencuentro luego de que los vieran juntos

Ariel Winter, quien dio vida a Alex Dunphy, y Nolan Gould, quien interpretó a Luke Dunphy, revelaron que se encuentran viviendo juntos en California luego de la separación de Ariel y su pareja, el también actor Luke Benward, con quien mantuvo casi seis años de relación. Esto llamó mucho la atención de los fans, que continúan esperando que pronto alguien del elenco anuncie un regreso de la serie. Ellos han declarado que solo se encuentran viviendo juntos y no tienen ninguna relación; también mencionaron que, aunque ellos quisieran un regreso de Modern Family, no hay planes de realizarla.

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Ariel Winter habló sobre su vida después de Modern Family

En la misma entrevista recordó que cuando terminó la serie decidió vivir una vida lejos de Hollywood y el mundo de la actuación. Fue ahí cuando se consolidó su relación con el actor Luke Benward. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que ellos funcionaban más como amigos que como pareja, lo que les llevó a tomar la decisión de separarse. Después de eso, Ariel Winter decidió volver a California de manera intermitente, donde actualmente vive y convive muy de cerca con su antiguo compañero de serie.

¿El elenco quiere volver?

Este reencuentro y esta cercanía despertaron la curiosidad de los fans, pues deja en claro que varios actores siguen manteniendo una relación muy cercana incluso años después del final del programa. Esto, sumado a que muchos de los actores han declarado en un par de ocasiones que sí tienen interés en reunirse nuevamente, emocionó a muchos en redes sociales. Recordemos que especialmente Sarah Hyland, Jesse Tyler Ferguson y otros integrantes del elenco han comentado en entrevistas que aman a sus personajes y que estarían dispuestos a traerlos de vuelta para un especial o reencuentro. Sin embargo, consideran también que el cierre de la serie fue muy especial y que no deberían cambiar eso.

¿Existe realmente un reboot de Modern Family?

Por el momento, no existe ninguna confirmación oficial sobre ningún tipo de formato. Todo parece indicar que no volveremos a ver nada de una de las sitcoms más exitosas, pues ya tuvo su cierre y fue especial.