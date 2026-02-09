NUEVA POLÉMICA: Karla Sofía Gascón manda mensaje a Bad Bunny tras Super Bowl 2026, ¿cómo reaccionaron las redes sociales?

Lo que comenzó como un buen gesto de apoyo está reviviendo una polémica de hace un año, luego de que Karla Sofía Gascón dedicara un mensaje a Bad Bunny por su show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026 . Algunos usuarios de redes sociales están recordando los tuits ofensivos que la protagonista de "Emilia Pérez" habría escrito en el pasado.

La actriz publicó en sus historias de Instagram una foto donde aparece chocando puños con el puertorriqueño durante una visita de ambos al programa de Jimmy Fallon, emitido en Estados Unidos. Ella felicitó a Bad Bunny y también usó el hashtag "LatinPower".

|Crédito: Instagram. @karsiagascon

Con esta publicación, Gascón se une a la enorme lista de celebridades que han felicitado a Benito Antonio Martínez Ocasio por su presentación en vivo y el poderoso mensaje de unidad que entregó.

Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales han encontrado ironía en que la actriz española apoye a Bad Bunny. Ha pasado aproximadamente un año desde que Karla Sofía Gascón fue "cancelada" por antiguos tuits criticando la diversidad en los Premios Oscar y expresándose negativamente hacia las personas musulmanas.

Por qué Karla Sofía Gascón fue "funada" antes de los Premios Oscar 2025

Poco tiempo después de haber sido nominada a los Premios Oscar 2025, resurgieron antiguos tuits de Karla Sofía Gascón que terminaron dando la vuelta al mundo y mancharon lo que parecía uno de los mejores momentos de su carrera.

"Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de dar inglés tenemos que dar árabe... y un cordero". Este fue uno de los tuits en que Gascón se expresó contra el Islam. Años antes, escribió que esta religión era "un foco de infección para la humanidad".

En 2021, haciendo referencia a la diversidad en los Premios Oscar, Karla Sofía Gascón escribió: "Cada vez más se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afro-coreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M".

En otro de sus tuits más polémicos, de 2020, decía lo siguiente. "La vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos primavera, un gato que mueve la mano, dos flores de plástico, un farolillo desplegable, tres líneas de teléfono y un euro para tu primera compra controlada".

