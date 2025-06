¿Los Oscar ya no invitarán a Karla Sofía Gascón? Por esta razón no podrá votar en 2026

Hoy Hollywood anunció de manera totalmente abierta la lista de los nuevos miembros para formar parte de La Academia. Actores, directores y demás personajes que realizan películas forman parte de los 534 artistas invitados para ser parte de los personajes que votarán por lo que se premiará en el 2026. Lamentablemente para ella, Karla Sofía Gascón no formó parte de dicho listado.

¿Por qué Karla Sofía Gascón no estuvo en el listado para Los Oscars del 2026?

Lejos de su trabajo realizado dentro de los proyectos donde participó, Karla simplemente no recibió la invitación por parte de La Academia. Según el reglamento para formar parte del listado, debes recibir patrocinios de parte de otros personajes que ya son parte y parece que eso no se concretó con la española. Y es que se debe recordar que realmente la figura de la nominada a los pasados premios de cinematografía estadounidense no quedó muy bien apreciada por diversas razones.

Esto significa que la voz y opinión de la actriz de 53 años no será escuchada rumbo a los siguientes premios del 2026. No es un misterio que tras la cancelación sufrida por los tuits y comentarios del pasado que se le encontraron, su prestigio entre lo logrado con Emilia Pérez, quedó bastante enterrado por esos infortunios ya en la recta final de las premiaciones del año pasado.

¿Los nominados a estatuilla no tenían acceso directo a la membresía de Los Oscars?

Según lo estipulado por la propia Academia, esto es correcto. Todos los nominados a conseguir premio deberían estar considerados, sin embargo el escándalo de sus famosos tuits le habría negado ese derecho a Karla Gascón. Y es que ella formó parte de los posibles ganadores en la edición pasada. Por ello, tendría que esperar un año más para ver si alguno de los actores y/o miembros de La Academia le invitan a participar de los 11,120 que forman parte de este grupo.

