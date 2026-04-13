Katy Perry en POLÉMICA: actriz la acusa de acoso tras casi 20 años

Katy Perry se enfrenta nuevamente a una fuerte polémica, pues resulta que la actriz Ruby Rose la acusa públicamente de presunto acoso ocurrido hace casi dos décadas. La denuncia fue compartida recientemente a través de sus redes sociales, donde Rose asegura que el incidente tuvo lugar en un club nocturno en Melbourne cuando ella tenía poco más de 20 años.

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¿Qué dijo Ruby Rose de Katy Perry?

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron en un entorno público y habrían sido presenciados por otras personas. En sus redes sociales describió la experiencia como algo que tardó años en procesar emocionalmente. Confesó que durante mucho tiempo fue algo que minimizó y tomó como una anécdota curiosa, pero que con el tiempo entendió su impacto.

¿Cuánto tiempo tardó en denunciar?

La actriz explicó que le tomó casi 20 años hablar públicamente. Recordemos que con frecuencia, las víctimas de acoso y abuso pueden llegar a tardar hasta años en denunciar lo sucedido. En su publicación aseguró que no teme consecuencias legales y que cuenta con pruebas, incluyendo testigos.

¿Qué ha dicho Katy Perry?

Por el momento, Katy Perry no ha emitido públicamente ninguna respuesta a las acusaciones. Algunos medios internacionales reportan que su equipo fue contactado, pero no hay postura oficial. Esta no es la primera vez que alguien denuncia actitudes inapropiadas por parte de la cantante. En 2019, Josh Kloss, modelo que protagonizó su video de Teenage Dream, afirmó en su cuenta de Instagram que Katy Perry le bajó los pantalones y ropa interior sin su consentimiento. Ese mismo año, Tina Kandekleki afirmó que Perry la había tocado inapropiadamente en una fiesta.

¿Hay alguna denuncia legal contra Katy Perry?

Por el momento, todo se mantiene en declaraciones a través de redes sociales. No hay procesos legales confirmados de ninguna de las dos partes. Por el momento, solo queda esperar las declaraciones de la cantante y ver si alguna de las dos procede legalmente en contra de la otra.