Muere conocido creador de los shows infantiles más perturbadores de la televisión a la edad de 96 años

El legendario titiritero y productor Sid Krofft murió a los 96 años mientras dormía tranquilamente, según así lo confirmaron. Aunque en México no se le conocía mucho, fue el creador, junto a su hermano Marty, de algunos de los programas más icónicos y psicodélicos de la televisión infantil, como H.R. Pufnstuf, The Banana Splits Adventure Hour y Land of the Lost, los cuales seguramente te has encontrado navegando en internet por lo perturbadores que resultan.

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El creador que cambió la televisión infantil

Los programas de televisión de Krofft llamaban la atención, pues eran algo fuera de lo común. Coloridos, criaturas extrañas y completamente distintas a lo que ofrecía la televisión tradicional. Su estilo fue descrito como “psicodélico”, algo que conectó tanto con niños como con adultos de su época, pero que hoy le da un aspecto escalofriante.

Un imperio construido con imaginación

Aunque para muchos hoy en día ver sus personajes es sinónimo de incomodidad, en su momento llamó la atención, pues creó un universo televisivo único. Algunos de sus proyectos más destacados incluyen:



The Bugaloos

Sigmund and the Sea Monsters

Lidsville

|Crédito: Sid y Marty Krofft Television Productions

¿Por qué eran tan populares?

Sus mundos eran caóticos, creativos y a veces inquietantes, lo que llamaba rápidamente la atención. Incluso, llama la atención que colaboró con artistas de la talla de Frank Sinatra y Judy Garland. Su estilo impactó tanto que incluso una reconocida marca de hamburguesas de Estados Unidos copió su estética para crear a su famoso payas. De hecho tuvieron una demanda por parte de los hermanos Krofft y le ganaron a la franquicia.

La experiencia que creó Sid Krofft en la televisión

Hoy en día sigue siendo fuente de inspiración para los creadores de programas infantiles. No por nada, fue una de las pocas productoras independientes que lograron sobrevivir hasta el 2015 con su éxito Mutt & Stuff. En otras palabras, Su legado vive en cada show extraño, colorido y diferente que vemos hoy.