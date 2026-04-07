Revelan posible soundtrack para El Diablo Viste a la Moda 2; Lady Gaga y Madonna interpretarían algunas canciones

Es oficial, estamos en abril, lo que significa que falta cada vez menos tiempo para que se estrene El Diablo Viste a la Moda 2 y uno de los elementos que las personas cada vez más esperan es saber qué canciones serán parte de la nueva cinta. Hasta el momento se ha revelado que Lady Gaga interpretaría cinco canciones, algunas en colaboración con Madonna, Doechii, Chappell Roan y Peggygou.

¿Qué canciones serán parte del soundtrack de El Diablo Viste a la Moda 2?

Hasta el momento no ha sido revelado por fuentes oficiales de la película. Sin embargo, algunos rumores apuntan a que Lady Gaga interpretará los siguientes temas en la nueva cinta esperada por todos:

1. Shape of a woman

2. Runway ft. Doechii

3. Kiki FT Madonna

4. French Lessons ft. Chappell Roan

5. Energy ft. Peggygou

Estas colaboraciones marcarían un estilo completamente distinto y único pues habría una mezcla de géneros como electrónica, pop, electropop, indie pop, hip-hop, rap, R&B, aunque hasta el momento esto es tentativo ya que las artistas podrían explorar nuevos géneros y propuestas musicales para este proyecto cinematográfico tan esperado.

¿De qué tratará El Diablo Viste a la Moda 2?

Esta cinta regresa con las interpretaciones de Meryl Streep Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) y Stanley Tucci (Nigel) para emocionar de nuevo al público que vió la primera cinta el 30 de junio en 2006. En esta ocasión la historia se centrará en la icónica Miranda Priestly, quién se enfrentará a la nueva era digital y los cambios en la industria así como a la crisis y desafíos de su posible jubilación luego de haberse dedicado por años a la industria de la moda y consolidarse como uno de los referentes más admirados y respetados.

La trama se basa en la lucha que Miranda Priestly enfrentará contra su antigua asistente Emily Charlton, quien ahora tiene gran poder dentro de la industria. En la primera película este personaje se sintió reemplazado por Andy Sachs, sin embargo está última será buscada por Miranda para tener apoyo. La historia busca reflejar los cambios digitales que se han presentado en los últimos años así como la decadencia de la revista Runway.

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2?

En México la película se estrenará el próximo 30 de abril en todas las salas de cine mexicanas y se prevee una gran asistencia debido al impacto que han generado los primeros avances de la película a través del tráiler así como lo que fue la reciente visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a México para promocionar la cinta.