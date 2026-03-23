Muere Leonid Radvinsky, fundador y dueño de la “ famosa página azul”, a los 43 años: ¿Qué le pasó?

Este lunes 23 de marzo de 2026 se dio a conocer la muerte de Leonid Radvinsky, empresario multimillonario y principal accionista de la famosa pagina azul. De acuerdo con un comunicado de Bloomberg, Radvinsky habría fallecido a la edad de 43 años.

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Aunque el fundador de la página de entretenimiento para adultos, mantuvo un perfil bajo durante su carrera, su nombre empezó a llamar la atención con la creación de esta página, pues con su llegada revolucionó la industria digital.

Asimismo, Radvinsky fue clave en la transformación de la página para que llegara a ser el fenómeno global que ahora es, ya que permitió que millones de creadores de contenido monetizar material visual directamente con sus seguidores, lo cual llevó a que se definiera el negocio del contenido en línea.

De acuerdo con datos revelados recientemente, la plataforma alcanzó cifras millonarias bajo el liderazgo de Leonid Radvinsky, la cual la consolidó como una de las empresas más rentables del sector. Asimismo, el empresario habría acumulado una fortuna que lo posicionó entre las figuras más influyentes del ámbito tecnológico.

¿De qué murió Leonid Radvinsky, fundador de la famosa página azul?

De acuerdo con información proporcionada por Bloomberg, Leonid Radvinsky había perdido la vida tras una prolongada lucha contra el cáncer, sin embargo, no se han revelado más detalles al respecto.

Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles, reveló el comunicado.

Leonid Radvinsky, the reclusive billionaire owner of OnlyFans, has died of cancer aged 43.



The Ukrainian-born entrepreneur turned the platform into a cultural phenomenon that reshaped the porn industry. Full story: https://t.co/WqAPkswBFL



📷️: Jose Sarmento Matos/Bloomberg pic.twitter.com/9EK0GpwxOz — Bloomberg (@business) March 23, 2026

¿Quién era Leonid Radvinsky, el empresario multimillonario?

Leonid Radvinsky era originario de Odesa, Ucrania, sin embargo, emigró a Estados Unidos donde desarrolló su carrera digital, asimismo, se graduó de la Universidad de Northwestern en la carrera de economía.

Antes de estar involucrado en la página azul, fundó sitios vinculados al entretenimiento para adultos y años después creó MyFreeCams, una plataforma de streaming donde empezó a generar su fortuna.

Aunque creación de la famosa plataforma OnlyFans se originó en 2016, fue el 2018 cuando adquirió gran parte de las acciones lo cual lo convirtió en el mayor accionista, y durante la pandemia la página se convirtió en una fuente clave de ingresos para diversas personas.

Aunque siempre será recordado por ser parte de la creación de la plataforma de entretenimiento para adultos, su vida también se basó en apoyar iniciativas de investigación médica y causas humanitarias.