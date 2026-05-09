Muere importante productor de Hollywood a los 76; trabajó en películas nominadas al Oscar y series icónicas

La industria cinematográfica en Hollywood se encuentra de luto por la muerte de Tony Amatullo, productor que participó en películas tan famosas como "Los Goonies" y "El color púrpura". Tenía 76 años de edad.

El fallecimiento ocurrió el domingo 3 de mayo, a causa de la leucemia mieloide aguda que el productor padecía; había sido diagnosticado en agosto de 2025. Así lo confirmó Nico Amatullo, su hijo, ante medios como The Hollywood Reporter.

Quién era Tony Amatullo

Durante su carrera, Tony Amatullo se desempeñó como productor y gerente de locaciones en series y películas hollywoodenses. El originario de Nueva York trabajó en series legendarias como "Fama", "E.R.", "The West Wing" y el episodio piloto de "Nip/Tuck", además de películas como "2 days in the valley". También llegó a ser un importante ejecutivo de Warner Bros y formaba parte del Sindicato de Directores de Estados Unidos.

Entre sus mayores éxitos se encontró "El color púrpura" (1985), que obtuvo 11 nominaciones en los Premios Oscar; también hubo trabajos icónicos con el público, como "Los Goonies".

"Tony solía comparar la producción con caminar sobre la cuerda floja: equilibrar la creatividad, la logística y las personalidades fuertes”, declaró su familia ante el fallecimiento del productor. "Era un reto que asumía con entusiasmo, trayendo su pasión por contar historias y mano firme en cada proyecto".

Su último proyecto fue un programa de televisión que hablaba sobre la gentrificación en el Lower East Side de Manhattan, en Nueva York. Esto fue en 2021.

Tony Amatullo estaba casado con una mujer de origen argentino, alejada del ojo público, y tuvieron 2 hijos juntos.

