Exintegrante de ‘Winner’ es SENTENCIADO a prisión; fue uno de los idol de k-pop más reconocidos

Nam Tae-hyun, ex integrante del grupo de K-Pop 'Winner' ha sido sentenciado a un año de prisión luego de que fuera declarado culpable por manejar un auto bajo los efectos del alcohol. Fue el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl quién tomó la decisión. Esto ha tomado por sorpresa a muchos fans del país así como de otras partes del mundo.

¿Cuál es la situación legal de Nam Tae-hyun luego de ser sentenciado a prisión?

De acuerdo con algunos reportes, el artista no solo fue sentenciado a prisión sino también deberá pagar una multa económica ya que el hecho ocurrió cuando el cantante se encontraba en libertad condicional, esto debido a una infracción que había cometido de la Ley de Control de Estupefacientes, la cual estaba relacionada con cargo de drogas.

Por otro lado, en abril del 2025 el artista provocó un accidente cuando conducía y a pesar de que no hubo víctimas se determinó que su nivel de alcohol en la sangre superaba el 0,08%. Por otro lado, dos años antes; es decir, en 2023 tuvo que pagar una multa de 6 millones de wones surcoreanos (lo que son aproximadamente $70,714.96 pesos mexicanos) luego de ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. En enero de 2024 fue sentenciado a un año de prisión debido al consumo de metanfetaminas. Esta noticia sin duda es una de las más comentadas ya que el artista fue vocalista de una gran banda y mientras trabajó en la música se ganó el reconocimiento del público.

¿Quién es Nam Tae-hyun?

Nam Tae-hyun es un cantante, compositor y productor originario de Corea del Sur. Destacó por ser vocalista principal de la famosa banda de K-pop 'Winner' . Sin embargo, sólo formó parte de la agrupación durante dos años por lo que después formó su propia banda llamada South Club.

En la actuación ha destacado en proyectos como Midnight's Girl y Under the Black Moonlight, los cuales son dramas web. Por su parte, su vida personal se ha visto afectada luego de enfrentar cargos por conducir bajo los efectos del alcohol mientras que en 2023 confesó tener un problema de adicciones por lo que buscó rehabilitarse. Sin embargo en abril de 2026 ha sido sentenciado a un año de prisión.