¿Usó “La Sustancia”? Oprah Winfrey PREOCUPA por su nuevo aspecto

La delgadez y el rejuvenecimiento que han tenido algunas celebridades no dejan de llamar la atención del público. En esta ocasión, Oprah Winfrey preocupó a todos luego de presentarse con una nueva imagen en la Semana de la Moda en París. Se sabe que la conductora de 72 años ha dedicado décadas enteras a luchar contra las oscilaciones de peso que sufre constantemente. A lo largo de su vida se ha dedicado a seguir dietas estrictas una y otra vez para mantener su peso. Pero esta última vez se voló la barda y preocupó a más de uno y se volvió viral.

El video de Oprah Winfrey que se volvió viral por su radical pérdida de peso

La reconocida periodista viajó a París para presentarse al desfile de Chloé, el cual forma parte de la Semana de Moda en París. Su nueva imagen no pasó desapercibida ante las cámaras, que de inmediato captaron que Oprah había perdido bastantes kilos. De inmediato las preguntas empezaron a surgir: ¿Oprah sigue una dieta extrema? ¿Usó medicamentos para bajar de peso? ¿Está bien?

Oprah looking like she's taking Ozempic for breakfast lunch and dinner pic.twitter.com/6WrQe0APcp — Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) March 6, 2026

¿Por qué las celebridades están adelgazando tanto?

En los últimos años, la delgadez extrema de algunas celebridades de Hollywood como Demi Moore, Wicked, Ariana Grande y Cynthia Erivo o incluso la hija de Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, ha llamado mucho la atención y ha preocupado a muchas personas en el mundo. Algunas de estas celebridades han aparecido más esbeltas de la noche a la mañana y, de acuerdo con los rumores, se debe a que en Hollywood las celebridades andan abusando del uso de fármacos que ayudan a bajar de peso.

Oprah Winfrey ya reveló qué hizo para bajar de peso

Oprah nunca ha ocultado los procedimientos que realiza para intentar bajar de peso. De hecho, recientemente confirmó que estaba tomando medicamentos para bajar de peso. Sin embargo, esta información la comparte con responsabilidad, pues no reveló el nombre del medicamento que utiliza. En enero de 2025, habías revelado que uso GLP-1, una hormona que se produce naturalmente y ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre, el apetito y la digestión.