VIDEO: Snoop Dogg ataca a Oprah Winfrey y Gayle King, llamándolas falsas en sus redes sociales. ¡Mira!

Oprah Winfrey está enfrentando una vez más la polémica, esto después de que el famoso rapero Snoop Dogg reaccionara en contra de ella y Gayle King; quienes han sido evidentes en su postura en contra de los hombres de su comunidad.

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El productor originario de Estados Unidos ha mostrado su molestia por las declaraciones que han dado ambas periodistas, pues se han dedicado a señalar y exponer una lista de celebridades negras, dejando de lado a los hombres y mujeres blancos que también han cometido delitos.

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Fue en un video en donde él expresó su enojo, usando palabras altisonantes en donde demuestra su descontento. En la grabación les dijo que era lo que obtenía en sus bolsillos al comentar todas esas cosas. Pues después de escándalo de Harvey Weinstein, se han dedicado a preguntarles cosas a los de su comunidad.

Él sigue esperando que entrevisten a la gente blanca, porque parece que sólo quieren manchar la reputación de los hombres negros, pues cree que no sólo ellos son los que han cometido ataques sexuales.

Los problemas se desataron después de que Gayle King mencionará, después de la muerte de Kobe Bryant, las acusaciones de violación que enfrentó el exbasquetbolista en el año 2003.

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50 Cent apoyó completamente a su amigo Snoop Dogg, pues también externó su descontento, por lo tanto, el intérprete de Young, Wild and Free aprovechó para recordar que el curandero espiritual de Oprah fue acusado por presuntos delitos sexuales.

Dogg le pide a King que no vuelva a hablar de Kobe Bryant, pues le pide respeto a su memoria y a toda su familia.