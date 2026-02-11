¿Qué tipo de cáncer tenía James Van Der Beek? Querido actor que murió hoy 11 de febrero 2026

Este 11 de febrero se dio a conocer el sensible y repentino fallecimiento de James Van Der Beek , actor estadounidense que destacó por su participación en Dawson´s Creek, luego de luchar contra una enfermedad que le fue deteriorando su salud.

El actor quien le dio vida a Dawson Leery dentro de la serie, fue diagnosticado en 2023 con cáncer colorrectal en etapa 3 a pesar de llevar una vida saludable. De acuerdo con sus declaraciones, en un inicio confundió los síntomas en su digestión, señalando el consumo de café como el responsable, sin embargo, al atenderse y realizarse una colonoscopia se revelo que el cáncer ya se había desarrollado.

¿Qué es el cáncer colorrectal en etapa 3?

El cáncer colorrectal es una enfermedad que se origina en el colon y se desarrolla en las partes finales del sistema digestivo, justo donde se almacenan las heces antes de su expulsión, en la mayoría de los casos comienza como pequeños crecimientos o tumores identificados como “pólipos”, que si no se detectan y eliminan a tiempo se convierten en cancerígenos.

Este cáncer tiene cura siempre y cuando se detecte a tiempo, la cual incluye cirugía para extirpar el tumor, sin embargo en casos avanzados no se puede recurrir a este procedimiento debido a que el tumor invade la pared del colon o porque hay ganglios linfáticos severamente grandes, como alternativa se puede realizar una quimioterapia, radioterapia y en algunos casos, terapias dirigidas. El cáncer colorrectal puede llegar hasta la etapa 4.

¿Cuáles son los síntomas para detectar el cáncer colorrectal?

Cambio en la función intestinal, se presentan diarreas o estreñimientos

Sangre en las heces

Dolor o malestar abdominal

Pérdida de peso sin causar fatiga

En fases iniciales no se pueden presentar las síntomas, por lo que se recomienda hacer estudios de detección temprana como la colonoscopíaa partir de los 45 años, en caso de contar con antecedentes familiares esta debe realizarse mucho antes.

