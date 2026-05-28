¿Empeora la salud de Bruce Willis? Rumer Willis, hija mayor del actor, da TRISTES declaraciones:

En el último par de años el tema sobre la salud del mítico actor Bruce Willis ha dado mucho de qué hablar, pues lejos de las especulaciones que muchos medios puedan hacer, la realidad es que su enfermedad le ha hecho conectar con su familia y amigos cercanos de una manera distinta.

Aunque su condición cada vez se más delicada debido a lo degenerativa que puede ser la demencia frontotemporal, el entorno del actor cada vez luce más unido e incluso se han abierto a compartir lo que ha sido este proceso, dejando ver las cosas positivas de la unión y demás detalles duros pero reales, como lo es su estado actual de salud.

¿Qué se sabe del estado de salud de Bruce Willis hoy en día?

En un reciente podcast, Rumer Willis, la hija mayor de Bruce y Demi Moore, esta hablo sobre lo difícil que ha sido esta etapa tanto para el actor como para la familia dejando en claro que “hay una ternura en él, siempre ha sido un hombre muy macho, pero ahora hay una especie de… fragilidad, mejor dicho ternura que quizá el hecho de ser Bruce Willis no le habría permitido mostrar del todo”.

Con estas palabras, Rumer deja ver que dentro de todo lo malo que esta enfermedad ha traído a su padre, también hay cosas positivas con las que ha conectado, aún cuando su estado parece no mejorar.

También señaló que “Tener un padre con esta enfermedad es una experiencia realmente dura”, pero aunque su familia ha tenido que reorganizar su vida, estos lo hacen con mucho cariño, e incluso mencionó que se siente feliz de ir a visitarle y de que pase tiempo con su nieta, (la hija de Rumer).

¿Cuántos hijos tiene Bruce Willis?

Un dato poco conocido del actor de 71 años es que tiene un total de cinco hijas: Rumer Glen (38 años), Scout LaRue (35 años) y Tallulah Belle (31 años) de su matrimonio con Demi Moore.

Tras su matrimonio de 2009 con Emma Heming tuvo dos hijas, Mabel Ray (14 años) y Evelyn Penn (12 años), siendo así de compleja la manera en que la familia ha llevado la enfermedad del actor.