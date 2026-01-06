Un gran adiós, esta fue la ÚLTIMA PELÍCULA de Bruce Willis:

En los últimos meses mucho se ha hablado sobre la salud del reconocido actor, la leyenda del cine de acción, Bruce Willis , quien por más de 40 años nos entregó grandes historias, donde además de llegar a todas las pantallas del mundo, se ganó un lugar dentro de las celebridades más queridas y quien hace pocos años se despidió del mundo del cine.

Si bien, cada novedad sobre su estado médico no ha sido el más alentador, hace unos meses que su familia y círculo cercano se han mostrado resilientes respecto al cómo será la calidad de vida del actor una vez que el actor de 70 años tenga en esta delicada etapa de su vida.

Teniendo una gran cantidad de apariciones en la pantalla grande, en esta ocasión recordaremos cuál fue la última película que Bruce Willis filmó, con la que de antemano sabía que sería su "adiós" de la actuación.

¿Cuál fue la última película de Bruce Willis?

En el año 2023 el actor de origen alemán estelarizó dos películas “Detective Knight: Independence” y su último proyecto fue “Assassin” o “Asesino Implacable”, donde dio vida al personaje “Valmora” y participó a lado de Andy Allo, Nomzamo Mbatha y Dominic Purcell, bajo la dirección de Jesse Atlas, donde pudimos ver una historia típica del actor.

La primicia de este filme acercado al género de acción y thriller, nos trae lo que es una operación militar secreta, la cuál es dirigida por Valmora (Bruce Willis), quien inventa una tecnología que permite que la mente de un ser habite el cuerpo de otro para llevar a cabo misiones encubiertas.

La historia llega a su momento más tenso cuando, uno de sus aliados fallece, por lo cuál su esposa se ve obligada a ocupar su lugar en un intento de llevar al responsable del asesinato ante la justicia, lo que inicia una gran travesía entre el valor y adrenalina que tanto caracterizó a Bruce Willis.

Si bien, era sabido que esta cinta sería la despedida de Willis del mundo de Hollywood, lejos de buscar ser su trabajo más ambicioso, "Asesino Implacable", fue una película que marcó sólidamente el retiro del actor y aunque su capacidad para actuar ya estaba siendo afectada, el público la recibió de gran manera.

¿Qué le pasó a Bruce Willis?

En marzo del 2022 que la familia de Willis anunció que se retiraba de la actuación porque este había sido diagnosticado inicialmente con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de hablar o comprender el lenguaje.

Tras este primer diagnóstico, los médicos señalaron que Bruce ya padecía demencia frontotemporal (FTD), la cuál es una enfermedad neurodegenerativa que afecta los lóbulos frontales y temporales del cerebro, causado dificultades de comunicación y lenguaje, además de cambios de personalidad, algunos problemas con funciones cognitivas y deterioro de la motricidad.