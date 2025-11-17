Benny Blanco en modo romántico: comparte más fotos de su boda con Selena Gómez

El productor musical Benny Blanco decidió arrasar en Instagram con una nueva galería de fotos de su boda con Selena Gómez, y las reacciones no se hicieron esperar. En su perfil, compartió momentos íntimos que hasta hacen pensar que nos perdimos la versión más personal de un cuento de hadas moderno.

En una de las imágenes más comentadas, se ve a la pareja recién casada abrazados pero la sorpresa y ternura se mezclan cuando en otra postal aparece Selena y Taylor Swift, ambas radiantes, intercambiando sonrisas cómplices. Esa mirada de complicidad entre amigas ha provocado una ola de especulación.

La amistad que ha conquistado al mundo: Selena y Taylor, inseparables

La aparición de Taylor Swift en las fotos no es sorpresa para quienes conocen la larga amistad que comparte con Selena Gómez. Su vínculo, que comenzó en 2008, se ha convertido en una de las relaciones más estables y celebradas de la industria musical. Swift ha sido una de las mayores defensoras de Selena en momentos personales difíciles, y Selena, por su parte, ha descrito a Taylor como una “hermana del alma”. Su presencia en la boda solo confirmó lo obvio: Swift no solo es una invitada VIP, es una parte fundamental en la vida y los capítulos más importantes de Gómez.

Amor desde la música: la historia de Benny y Selena

La boda no fue algo que surgiera de la nada: su historia está arraigada en la música. Se conocieron hace más de una década, cuando Blanco produjo canciones para Selena durante su etapa del álbum Revival. Sin embargo, el romance no floreció hasta años después. Colaboraron en temas como “I Can’t Get Enough” y finalmente, alrededor de 2023, lo suyo dio el gran salto al amor.

Blanco propuso en diciembre de 2024, recreando una de sus primeras citas con un picnic en un estudio, lleno de detalles nostálgicos. Y el 27 de septiembre de 2025, sellaron su compromiso con una boda íntima en California, rodeados de naturaleza, amigos cercanos y rostros muy reconocibles como Taylor Swift entre los invitados.

Con estas publicaciones, Benny Blanco no solo deja claro que está en una nube con su nueva vida de casado, sino que también quiere compartir con el mundo esos momentos reales y emotivos que van más allá del estudio.