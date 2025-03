Selena Gomez, cansada de que hablen de su peso

En el podcast de Jay Shetty, Selena Gomez retomó la conversación sobre los comentarios que recibe sobre su peso. La cantante y actriz estadounidense dejó claro cuál es su sentir al recibir este tipo de calificaciones reprobando su apariencia física, refiriéndose, sobre todo, a las críticas que recibe en redes sociales. Aquí los detalles.

¿Qué dijo Selena Gomez sobre su peso?

En el episodio más reciente del podcast Purpose de Jay Shetty, la cantante de 32 años no se guardó nada y dejó clara su postura sobre los comentarios que le hacen en medios digitales (puntualmente en redes sociales) sobre su apariencia física. Incluso, recalcó sentirse “amargada” tras dichos comentarios. “Todo el mundo tiene algo que decir y realmente me pone triste... creo que me ha hecho un poco amargada y me siento muy culpable por decir eso, pero es verdad”, reveló para Jay Shetty.

Sobre el mismo tema, la actriz y cantante que saltara a la fama por su papel en Los Hechiceros de Waverly Place, puntualizó sobre sus sentimientos al no conseguir evitar ver los comentarios que se hacen sobre su aspecto físico en redes sociales: “Tantas cosas diferentes que aparecen en mi cara, que no puedo evitar verlas... caigo víctima de mirar las cosas”.

Por otro lado, Selena Gomez también se refirió a las críticas que recibió su papel en Emilia Pérez, pues alrededor de su personaje habría sido reprobada por no ser “suficientemente blanca” o “suficientemente mexicana”.

La intérprete de “Love you like a love song”, quien está comprometida con Benny Blanco desde diciembre del año pasado, ya se ha pronunciado al respecto en otras ocasiones. Hace un par de años habló abiertamente sobre los efectos que sufre por el tratamiento que ha recibido para tratar el lupus, mismo que le hace subir y bajar de peso por la acumulación de líquidos.

Selena Gomez quiere ser mamá

Aprovechando el espacio, la cantante estadounidense expresó sus deseos de formar una familia con Blanco: “cuando llegue ese día, estoy muy emocionada”. ¿Será que pronto nos dan la noticia de que la familia está por crecer?