Influencer es ARRESTADO después de disparar a un caimán mientras transmitía en vivo

En las últimas horas, el creador de contenido y streamer Eric Peters, ha encendido la conversación digital, después de que se diera a conocer que fue arrestado por supuestamente disparar a un caimán en Everglades de Florida.

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¿Por qué arrestaron a Eric Peters?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el streamer estadounidense Eric Peters, mejor conocido en internet como “Clavicular”, enfrenta cargos criminales relacionados con disparar a un caimán dentro de una transmisión en vivo en Everglades de Florida.

Se ha dado a conocer que el incidente ocurrió el pasado 26 de marzo mientras transitaba su recorrido en bote por la zona, pero sería a finales de abril que sería formalmente acusado. Ante lo ocurrido, el streamer declaró que el animal ya se encontraba sin vida.

¿Qué dijeron las autoridades?

La Fiscalía del Condado de Miami-Dade, decidió presentar cargos formalescargos formales en contra de Eric Peters a finales de abril, relacionados con la portación de un arma de fuego en un lugar público o propiedad residencial, lo que, de ser considerado culpable, podría enfrentar una pena de hasta un año de prisión condicional y una multa superior a los mil dolares.

Junto a Eric Peters se encontraba también el streamer conocido como “Cuban Tarzan” (Andrew Morales), quien podría enfrentar los mismos cargos de ser señalado culpable.

¿Qué ha dicho la defensa legal?

Es importante señalar que los abogados del streamer declararon que el joven simplemente seguía las instrucciones de un guía de hidrodeslizador con licencia y que ningún animal o persona resultó herido. Por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer cuál será el veredicto y la pena que enfrenten los creadores de contenido.

