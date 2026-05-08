Conciertos de BTS en México podrían generar derrama MILLONARIA y superar a Taylor Swift

A pocas horas de que comience la esperada gira de conciertos de BTS, las expectativas ya se encuentran por los aires y no solo entre la comunidad ARMY, sino también dentro del sector económico. Pues las especulaciones indican que la agrupación surcoreana podría superar la derrama millonaria que han dejado artistas como Taylor Swift.

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La derrama económica de la boy band BTS se espera que impacte en sectores como hoteles, transporte, restaurantes y comercio, además del impacto lateral a pequeños comercios y comerciantes.

¿Cuánto dinero genera la visita de BTS en México?

Se estima que los conciertos de BTS dentro de la Ciudad de México generen un impacto económico de aproximadamente 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con cifras oficiales, la presentación de Taylor Swift en la Ciudad de México durante agosto del 2003 generó una derrama económica estimada en más de mil millones de pesos. Este impacto se estimó conforme a boletos, hospedajes, transporte y consumo local.

¿Cuánto costaron los boletos para BTS en México?

Se estima que de manera oficial la gira "BTS WORLD TOUR" en el Estadio GNP en CDMX, planeada para el 7, 9 y 10 de mayo del 2026, tuvo un costo que fue de los 2 mil pesos a los 20 mil pesos mexicanos ya con cargos incluidos.

Recomendaciones para asistir a la gira de conciertos de BTS

Si planeas acudir a la gira de conciertos de BTS este 7, 9 y 10 de mayo, es recomendable acudir con anticipación, ya que se espera una afluencia de gente fuerte, no solo para la entrada de los conciertos, sino también debido a las aglomeraciones esperadas a los alrededores del Estadio GNP.

Además, toma en cuenta que cerca del recinto los lugares de estacionamiento son limitados, por lo que debes prever tu llegada. Una de las mejores opciones es acudir por medio de transportes colectivos, como Metro y Metrobús, o servicios de transporte privado.