SUSPENDEN a creadora de contenido de Twitch después de haber mostrado “piel” en directo mientras jugaba Dark Souls III, ¿qué fue lo que pasó?

La comunidad de Twitch vivió un momento inusual recientemente, cuando se dio a conocer que la streamer Morgpie fue suspendida de la plataforma temporalmente, tras realizar una peculiar transmisión de Dark Souls III utilizando las plantas de sus pies como fondo de pantalla verde. El directo llamado “Dark Soles” rápidamente alcanzó gran popularidad debido a lo inusual de la situación, abriendo el debate en redes sociales sobre el contenido que se difunde dentro de la plataforma.

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¿Por qué fue baneada de Twitch la streamer Morgpie ?

Dentro del universo de los streamers, la controvertida Morgpie ha vuelto a llamar la atención tras ser suspendida de manera temporal de Twitch, debido a que pudo infringir alguno de los lineamientos sobre contenido sexual y sugerente dentro de la plataforma.

I have so many photos from the streamer awards 💖 pic.twitter.com/NwoPq3aA9a — Morgpie (@Bigwomb) December 8, 2025

Durante su transmisión, Morgpiedecidió utilizar la planta de sus pies como "pantalla verde", para transmitir Dark Souls III, provocando una avalancha de reacciones que llevó a la plataforma a sancionarla por infringir las políticas de contenido que prohíben centrar prolongadamente las transmisiones en partes específicas del cuerpo.

¿Qué dicen los lineamientos sobre contenido sexual y sugerente dentro de Twitch?

Twitch prohíbe estrictamente las transmisiones que se enfoquen de manera deliberada y prolongada en partes del cuerpo con connotación sexual o que muestren conductas eróticas. La plataforma verificó y endureció sus políticas para evitar más controversias a lo que calificó como “meta del desnudo”. Además, prohíbe:

Prohibición de Enfoque Corporal (Framing)

Zonas restringidas: Dentro de la plataforma no está permitido centrar la cámara de forma prolongada en glúteos, ingle, busto o torso descubierto.

Uso de pantallas verdes: Queda prohibido utilizar partes del cuerpo como “pantallas verdes” para proyectar cualquier tipo de contenido considerado íntimo o sugerente.

Fetichización: A pesar de que la plataforma no los considera como zonas íntimas tradicionales en el reglamento de vestimenta, el enfocarlos por largo tiempo de manera deliberada suele ser castigado bajo la cláusula general de “contenido sugerente”.

A pesar de las sanciones, lo cierto es que dentro de la conversación digital se destapó un gran debate sobre las políticas, prohibiciones y límites que deben tener los streamers streamers dentro de la plataforma, dejando el debate abierto sobre hasta dónde se puede llegar para generar visitas.

