Streamer de Twitch juega videojuegos usando solo su mente y se vuelve viral

¿Cuántas veces no has imaginado algún dispositivo que te permita jugar videojuegos sin necesidad de controles? Desde que los juegos de video existen, muchos lo han imaginado y una chica parece que finalmente logró olvidarse de los controles y jugar usando el poder de su mente.

Jugar videojuegos… solo con la mente

La tecnología y el gaming siguen rompiendo barreras, y Perri Karyal, streamer británico-canadiense de Twitch, acaba de llevarlo al siguiente nivel. Con la ayuda de un dispositivo EEG (electroencefalograma), logró lo que parecía imposible. Ella transformó sus ondas cerebrales en comandos para jugar el popular título Armored Core sin necesidad de tocar un control.

Así funciona su innovador sistema

El EEG registra la actividad eléctrica del cerebro y la envía a un software que interpreta los patrones neuronales para convertirlos en acciones dentro del videojuego.

Karyal llevaba tiempo trabajando en este proyecto, probado versiones previas de este sistema, pero en su última transmisión presentó una versión mejorada y completamente manos libres, capaz de ejecutar movimientos y ataques con mayor precisión con solo pensarlo.

Este avance no solo es impresionante para los fans del gaming, sino que también abre la puerta a cientos de posibilidades. Un invento como este no solo permitiría a las personas con movilidad reducida jugar, les sería más fácil comunicarse.

La reacción de la comunidad

Cuando el video salió a la luz, bastaron unas cuantas horas para que el clip de la streamer jugando únicamente con la mente se hiciera viral en redes sociales. Miles de usuarios comentaron el potencial de esta tecnología, imaginando su aplicación en títulos competitivos o incluso en realidad virtual.

El futuro del gaming mental

Si bien la tecnología EEG aplicada al gaming aún está en etapas experimentales, creadores como Perri Karyal están demostrando que es posible un futuro donde la mente sea el único control. Este tipo de innovaciones podría transformar la manera en que interactuamos con los videojuegos.

Este impresionante proyecto convierte a Karyal en algo más que una influencer que juega videojuegos en Twitch, la posiciona como una pionera en la unión entre neurociencia y videojuegos.

¿Te gustaría algún día jugar los videojuegos de esta manera?

