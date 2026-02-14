Taylor Swift EXPLOTA ante marca de colchones y almohadas; esta es la razón

Una de las artistas internacionales más influyentes de los últimos años recientemente se volvió a involucrar en un caso legal luego de buscar frenar a una marca de colchones; así es hablamos de Taylor Swift. La razón es que el equipo de la artista explicó que el logotipo con la palabra “Swift” de la marca se parece demasiado a la firma registrada de la artista.

¿Por qué Taylor Swift explotó ante una marca de colchones y almohadas?

De acuerdo con algunos medios de Reino Unido, la exitosa estrella de pop no está de acuerdo con que la compañía Cathay Home, empresa que se dedica a la distribución de textiles para el hogar así como decoraciones, haya hecho que la parte gráfica de su marca tuviera una similitud con su firma. La marca decidió registrarse como “Swift home”, relacionándose de alguna forma con la cantante. El equipo de Taylor ha dicho que esta acción puede confundir a los consumidores y podría relacionar a la artista con la marca, algo que no es verdad.

¿Qué acciones legales emprendió Taylor Swift ante la marca de colchones?

Los representantes legales de Taylor Swift, mismos que se encargan sobre todo lo relacionado a sus derechos de imagen, enviaron un documento a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, esto con la intención de asegurar que lo que se hacía generaba una vinculación inexistente de Taylor con la marca. Este documento es un respaldo sobre las marcas oficiales federales que le pertenecen a la intérprete de “Cruel Summer”.

Esta no es la primera vez que Taylor se ve vinculada en polémicas legales. En 2020 Scooter Braun vendió los derechos de seis álbumes musicales de la artista, motivo por que el tuvo que volver a regrabarlos para recuperarlos.

El fenómeno de Taylor Swift

Sin duda Taylor Swift no solo es una de las artistas más importantes hoy en día sino que su música ha traspasado fronteras y se ha convertido en un referente en la cultura pop. Con su proyecto "The Eras Tour” en el que hizo presentaciones en diversos estadios la artista popularizó un concepto; el de hacer dentro de un concierto un recorrido de toda una trayectoria musical, marcando etapas de su vida artística a través de vestuarios y conceptos musicales.