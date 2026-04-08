Tom Holland y Zendaya sellan su amor con unos tatuajes muy especiales para la pareja

Tom Holland y Zendaya siguen haciendo a sus fans creer en el amor. Recientemente, unas fotografías revelaron que ambos se tatuaron las iniciales del otro cerca del corazón: él una “Z” y ella una “T”. Este tipo de gestos son los que confirman que ambos son una de las parejas más sólidas y queridas de Hollywood, generando furor en redes por el simbolismo romántico detrás de los tatuajes.

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Tom Holland y Zendaya se hicieron un tatuaje con significado especial

En las fotos difundidas apenas se alcanza a distinguir la pequeña letra que se tatuaron Zendaya y Tom Holland y, en parte, eso es lo que provoca tanta euforia y emoción en los fans, pues son detalles discretos y muy personales. Dicho de otra forma, no buscan demostrar a nadie su relación; más bien es un detalle íntimo muy para ellos, que se hicieron juntos como gesto íntimo.

|(Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

¿Cuándo empezó la relación de Holland y Zendaya?

La famosa relación entre estas dos queridas figuras de Hollywood inició cuando se conocieron durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016. Sin embargo, fue en 2021 cuando confirmaron su relación públicamente, después de años de rumores. Desde ese preciso momento. Desde entonces, muchos han seguido su historia mientras se acercan más.

¿Ya se casaron?

De acuerdo con personas cercanas a la feliz pareja, la boda tuvo lugar en una ceremonia totalmente íntima y alejada de los medios de comunicación, pero nada está confirmado. Por el momento son solo rumores y la relación sigue avanzando de forma sólida y discreta.

¿Por qué su relación es tan famosa?

Hay varias razones por las cuales estos reconocidos actores se han convertido en la sensación de los fans:



Se conocieron trabajando juntos

Mantienen una relación relativamente privad

Se apoyan públicamente en sus proyectos

Tienen química tanto en pantalla como fuera de ella

Son una pareja bastante estable sin escándalos ni dramas constantes lo que hace que parezca que tienen una conexión real y muy aterrizada. Algo muy diferente a lo que se ve todos los días en parejas de la farándula.