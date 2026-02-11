Cuánto dinero PERDERÁ Britney Spears por vender su catálogo musical

El portal especializado TMZ informó que Britney Spears ha tomado la decisión radical de vender los derechos de su catálogo musical. Aunque las cifras oficiales suelen resguardarse bajo estrictos contratos de confidencialidad, las estimaciones de los analistas apuntan a que el acuerdo se cerró por unos 200 millones de dólares.

¿Cuánto dinero está perdiendo realmente Britney Spears?

Aunque esta sea una suma bastante elevada para cualquier mortal, la realidad es que Britney prefirió ya no ser dueña de su propia música. Al vender todo su catálogo a Primary Wave Music por aproximadamente 200 millones de dólares , la artista ha cedido una de las máquinas de generar dinero.

Si nos detenemos a hacer cuentas para saber cuánto dinero está perdiendo, los números son contundentes: El catálogo de Britney genera más de mil millones de reproducciones en Spotify y más de 500 millones de visualizaciones en YouTube al año. Con este volumen de consumo digital, Spears consigue unos 30 millones de dólares en regalías anuales.

Entonces, bajo una lógica financiera simple: Si Primary Wave pagó alrededor de 200 millones de dólares, en apenas 7 años estas canciones alcanzarán el punto de equilibrio y, a partir de ese momento, serán solo ganancias netas para la empresa. Con este movimiento, Primary Wave se asegura una "renta perpetua" de los éxitos más reconocibles de la historia reciente.

Mientras tanto, para Britney, la venta significa liquidez inmediata y, quizás lo más importante para ella, una separación completa y definitiva de la industria que la ha rodeado desde su adolescencia.

¿Cuáles fueron las canciones que vendió Britney Spears?

"Baby One More Time"

"Toxic"

"Oops I Did It Again"

"Gimme More"

"I'm a Slave 4 U"

"Lucky"

"I'm Not a Girl, Not Yet a Woman"

“Intimidated”

“Whiplash”

“Hold Me Closer” (con Elton John)

“Scream & Shout” (con will.i.am)

“My Only Wish (This Year)”

“Follow Me”

Actualmente, Spears tiene 44 años y su carrera formó la cima más alta a principios de los años 2000. Con una trayectoria sin precedentes, el público la declaró legítimamente como la única “Princesa del Pop”.

