Esto dijo Chris Rock tras el golpe de Will Smith en los Oscar.

Después del escándalo suscitado en la gala de los Oscar, Chris Rock reapareció públicamente para hablar de la bofetada que recibió de manos de Will Smith.

Y es que el comediante presentó un número de comedia de stand up en el Teatro Wilbur, en Boston, Massachusetts, por lo que los medios de comunicación se dieron cita para conocer sus impresiones.

¿Cómo estuvo su fin de semana?”, comenzó su show provocando risas entre los asistentes. “No tengo un montón de mierda sobre lo que sucedió, así que si viniste a escuchar eso, tengo todo un programa que escribí antes de este fin de semana. Todavía estoy asimilando lo que sucedió. Entonces, en algún momento hablaré de esa mierda. Y será serio y divertido”, contó Variety.

Cabe mencionar que los boletos de entrada para el stand up de Chris Rock estaban a 70 dólares (cerca de mil 400 pesos) hasta el lunes 29 de marzo; no obstante los últimos en comprar entradas pagaron más de 200 dólares.

Will Smith ofreció disculpas a Chris Rock

Lejos de sentirse orgulloso por lo que hizo, Will Smith ofreció una disculpa a Chris Rock, a la Academia, los asistentes y al público en general.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, añadió.

