Mamá de Will Smith habla de la agresión del actor a Chris Rock.

Los Premios Oscar de 2022 estuvieron marcados por bromas de los anfitriones arriba del escenario, incluyendo la de Chris Rock y su chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett.

Lo anterior provocó que Will Smith subiera al escenario a propinarle una cachetada al comediante, momento que desató un tenso silencio en todo el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Caroline Bright, mamá de Will Smith, también rompió el silencio para el portal ABC sobre la cachetada de su hijo al comediante.

“Es una persona muy sociable. Esa es la primera vez que lo veo salirse de control. La primera vez en su vida. Nunca lo había visto hacer eso”, declaró.

Te puede interesar: Así reaccionó Eduardo Yáñez a la agresión de Will Smith a Chris Rock.

Will Smith se lleva el Oscar por Mejor Actor

En la entrega número 94 de los Premios Oscar, Will Smith se llevó el galardón de Mejor Actor por su papel en el filme King Richard.

El actor dio vida al papá de Serena y Venus Williams en la cinta dirigida por Reinaldo Marcus Green.

Richard Williams, papá de Venus y Serena, rompió el silencio a través de su hijo y portavoz, Chavoita LeSane, y declaró que no está de acuerdo en ningún tipo de agresión física.

“No conocemos todos los detalles de lo que sucedió, pero no aprobamos que nadie golpee a nadie a menos que sea en defensa propia", confirmó.

Will Smith ya pidió una disculpa a través de sus redes sociales, donde expresó que la “violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”.

Las opiniones en las redes sociales también se han dividido, entre las personas que están a favor de Will Smith por defender a su esposa y entre las que quieren que el actor regrese su estatuilla dorada.

“Mi comportamiento en la noche, en los Premios de La Academia fue inaceptable e inexcusable”, explicó el estadounidense sobre la polémica a nivel internacional.

También te puede interesar: Alessandra Rosaldo reacciona al triunfo de Eugenio Derbez en los Oscar.