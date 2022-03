Jada Pinkett-Smith rompe el silencio tras escándalo en los Oscar.

Después de que Will Smith golpeara a Chris Rock durante la entrega de los Oscar, Jada Pinkett-Smith rompió el silencio, pues si bien no acudió a la gala por ser nominada, fue la gran protagonista de la noche.

Con una publicación en sus redes sociales, Jada Pinkett-Smith dejó claro cómo se siente y cómo ha vivido estas últimas horas en las que su nombre es el principal tema de conversación en el mundo.

¡Will Smith explota y se le va con todo a Chris Rock en los Oscar!

“Este es tiempo de curarse y estoy dispuesta a ello”, escribió la actriz para terminar el tema que ha llevado a su familia a ser duramente criticada tras la nonagésima entrega de los premios de la Academia.

Will Smith ofrece disculpas a Chris Rock

Cabe mencionar que el día de ayer, Will Smith ofreció disculpas a Chris Rock por golpearlo, asegurando que por ninguna circunstancia se debe recurrir a la violencia para arreglar cualquier situación.





“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, añadió.

