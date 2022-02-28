FOTOS | ¿Cómo saber si tienes fantasmas en tu casa?

Ver fantasmas no es algo que Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt) haya pedido, pues se trata de un don que ella adquirió por herencia de su abuela, por lo que percibir entidades de otro plano ha sido un tema que ha perseguido a su familia de generación en generación.

Su mamá, su abuela, su abuelo, su papá y hasta el hijo de Melinda Gordon lidiaban con esto. Incluso en la serie Almas Perdidas (Ghost Whisperer), Melinda sabe que su misión en esta vida no es solo ver fantasmas, sino ayudarlos a trascender, pues si se le manifiestan es por una razón.

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Pero dejando de lado la ficción, hay personas que en la vida real sí pueden ver fantasmas o percibir actividad paranormal, para algunos esto es algo aterrador y han tenido siniestras experiencias, pero para otros resulta fascinante y no le tiene temor.

Incluso en redes sociales han viralizado un experimento para abrir tus sentidos a lo desconocido y, así como Melinda, poder ver fantasmas y detectar si en tu casa hay alguna entidad habitando. ¡Desliza nuestra galería y entérate!

¿Te despiertas en la madrugada sin alguna explicación?, ¿has escuchado que alguien dice tu nombre aunque estás solo?, ¿de repente sientes un frío terrible aunque las ventanas están cerradas?, ¿escuchas que los muebles se mueven cuando no hay nadie o de plano sientes que alguien te observa?

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Si te has realizado alguna de las preguntas anteriores, entonces prepárate para la verdad, pues hay detalles que podrían indicar que no estás solo y, efectivamente, hay fantasmas en tu casa o de plano solo estás sugestionándote.



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