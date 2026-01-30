KEPOSHKA: el lenguaje exclusivo que DEBES conocer si vas a los conciertos de My Chemical Romance en México

Tras años alejados de los escenarios, My Chemical Romance está de regreso con la gira Long Live The Black Parade (Larga Vida al Black Parade, en español), con la que visitarán México el próximo 13 y 14 de febrero . Si eres uno de los asistentes, prepárate, porque los conciertos vienen cargados de lore. Aquí te explicamos TODO lo que debes saber previo a los shows de MCR en el Estadio GNP Seguros. Sí, incluido el lenguaje exclusivo del tour: KEPOSHKA.

Entendiendo el lore del Long Live The Black Parade Tour de My Chemical Romance

Esta nueva gira rinde homenaje al más grande álbum de la banda: The Black Parade (2006). A diferencia del tour de aquel entonces, este ofrece una sátira a las dictaduras, lo que no es sorpresa, teniendo en cuenta que My Chemical Romance es una banda con tintes políticos. Bajo esta línea, el Long Live The Black Parade Tour se desarrolla en la nación ficticia de Draag, la cual se rige bajo el régimen autoritario del Gran Immortal Dictator (El Gran Dictador Inmortal).

En este sentido, My Chemical Romance - caracterizados como The Black Parade - se ven obligados a tocar el citado álbum en su totalidad, por órdenes del Gran Dictador. Si bien parece una hazaña simple, el mensaje de la banda es claro: lanzar una crítica al fascismo moderno, en el que el espectáculo continúa como distracción mientras el conflicto y las decisiones autoritarias siguen su curso.

Para que los fans se adentren por completo en esta historia, la banda desarrolló toda una estética de primer nivel, llena de paralelismos con la era soviética, lo que ayuda a reforzar la narrativa y el tono opresivo de la historia. Draag cuenta con sus propios símbolos patrios, propaganda visual e, incluso, un alfabeto: el KEPOSHKA.

Draag tiene su propio lenguaje: este es el alfabeto COMPLETO del KEPOSHKA

Si asistes a alguno de los shows de My Chemical Romance, es probable que notes que los mensajes en pantalla, el setlist y demás promoción viene escrita en un lenguaje que se asimila al alfabeto ruso, con un toque brutalista. Pero no debes confundirte. Se trata del KEPOSHKA, un lenguaje ficticio y exclusivo diseñado por el tipógrafo Nate Piekos - a petición de Gerard Way - específicamente para el Long Live The Black Parade Tour.

Si bien no existe una publicación oficial del KEPOSHKA, los fans de la banda han hecho su trabajo, logrando descifrar letra por letra. A continuación, te compartimos el alfabeto completo del idioma de Draag, decodificado por un usuario de Reddit, con base a lo que se ha mostrado en los conciertos.

Decodificación del alfabeto Keposhka, el lenguaje exclusivo para los conciertos de MCR| Crédito: Reddit @jetblkhotelmirror

¿Cuándo son los conciertos de MCR en México 2026?

My Chemical Romance ofrecerá dos conciertos en México, como parte de la gira Long Live The Black Parade. Los shows están programados para el 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros y contarán con The Hives como teloneros. El show consiste en dos partes: la primera se centra en el Black Parade, interpretado en su totalidad, mientras que en la segunda se tocan los más grandes éxitos de la banda.