Atención fans de My Chemical Romance: este es el NUEVO mapa para los conciertos en Ciudad de México

¿Malas noticias para los fans de My Chemical Romance? A escasas semanas de que se lleve a cabo el regreso de la agrupación liderada por Gerard Way a México, los organizadores han actualizado el mapa oficial para los conciertos del 13 y 14 de febrero, en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. A continuación, te compartimos el NUEVO mapa con la distribución oficial.

¿Adiós al escenario B? este es el NUEVO mapa para los conciertos de My Chemical Romance en México

Cuando los boletos del Long Live The Black Parade salieron a la venta, el evento contaba con dos escenarios: el principal y el B, ubicado en la parte céntrica de General A. Ambos escenarios estaban conectados por lo que parecía ser una pasarela. No obstante, en las últimas horas, el mapa fue actualizado, lo que ha levantado dudas sobre si el escenario B seguirá presente o no. Tras la actualización del mapa, todo parece indicar que no habrá un escenario secundario.

En las fechas anteriores, la banda se caracterizaba como The Black Parade para interpretar el álbum homónimo en su totalidad desde el escenario principal. Posteriormente, regresaban a ser My Chemical Romance e interpretaban sus más grandes éxitos desde el escenario B. Con la nueva distribución, todo indica que ambas partes tendrán lugar desde el escenario principal, a menos que cambien la distribución antes del evento. Aquí una comparativa entre ambos mapas:

Así cambió el mapa para los conciertos de MCR en México

¿Cuándo inicia la gira de My Chemical Romance por Latinoamérica?

La gira de My Chemical Romance por Latinoamérica inicia este 25 de enero en Lima, Perú; será entonces cuando los fans tendrán la certeza de si el tour contará con dos escenarios o no. Posteriormente, la banda originaria de Nueva Jersey pasará por Chile, Argentina, Brasil y Colombia, para cerrar el tour de América Latina el 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Qué canciones tocará My Chemical Romance en México? Posible setlist para los conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El show está dividido en dos partes: The Black Parade y My Chemical Romance. En la primera parte, la banda se caracteriza como The Black Parade y tocan el álbum completo. Posteriormente, regresan a ser MCR para interpretar algunos de sus más grandes éxitos y canciones sorpresa. Teniendo en cuenta esto, así sería el posible setlist de My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros:

Parte 1

The End

Dead!

This IS How I Disappear

The Sharpest Lives

Welcome to the Black Parade (Se hace una votación con el público)

I Don’t Love You

House of Wolves

Cancer

Mama

Sleep

Teenagers

Disenchanted

Famous Last Words

The End (se repite)

Blood

Parte2