FOTOS | Conoce la triste realidad detrás de Los Supersónicos.

La familia del futuro parecía tener la vida perfecta gracias a la tecnología, pero detrás de esto hay una oscura realidad.

Cuando “Los Supersónicos” se estrenaron por ahí de 1962, de inmediato lograron tener gran popularidad, pues hablaban de un futuro en el que habría autos voladores, robots y viajes al espacio para vacacionar, y aunque algunas de esas cosas aún no las tenemos, la tecnología sí que avanzó, ahora tenemos computadoras, tablets y celulares inteligentes.

Sin embargo, ese futuro prometedor que la serie animada de Hanna-Barbera nos presentaba, esconde una realidad muy triste y toca temas bastante aterradores.

La familia Sónico esta conformada por Súper, Ultra, Lucero, Cometín y Robotina, quienes parecen llevar una vida bastante tranquila, pero hay algo que no cuadra del todo y aquí te lo contamos.

INTERACCIONES SOCIALES

Los Supersónicos no tienen vecinos cercanos, no viven en una comunidad donde pueden socializar y por lo tanto no tienen amigos

Aquí las familias viven aisladas y uno de los puntos de encuentro es el tráfico aéreo, donde incluso casi no hay oportunidad de interactuar con las personas.

Los personajes dependen demasiado de la tecnología, tanto que no necesitan ir al consultorio de dentista, él va a ellos a través de una pantalla y con la ayuda de un robot.

LOS ROBOTS

En este futuro, los robots son utilizados más como servidumbre o ayudantes, sin duda un sistema de clases poco progresista.

Además estos son vistos como clase baja ya que son quienes en su mayoría utilizan el transporte público.

¿QUÉ HAY DEBAJO?

A pesar de que el azul vibrante del cielo es un gran protagonista en la serie de “Los Supersónicos” pues viven básicamente en las alturas, siempre nos hemos preguntado ¿qué hay en el “suelo”?, ¿qué detalles siniestros oculta la base de esos edificios que se suspenden en el cielo?

Un cómic lanzado en 2017 por DC, cuenta la historia de la familia Sónico y de otros humanos que sobrevivieron a un meteorito que causó terremotos, erupciones y el surgimiento de varias ciudades.

En su intento por sobrevivir, muchos huyeron a estaciones espaciales donde esperaron hasta que se construyeran las famosas viviendas flotantes. El cielo sería el único lugar donde la atmósfera era habitable.

Todos estos detalles podrían mostrarnos aún en la actualidad, que ese futuro no parece tan lejano y que sin duda suena muy aterrador.

