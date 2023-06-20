Plaza Sésamo: diviértete con los Meka Builders aquí, ¡en Azteca 7!

¿Quién dijo que la ciencia y tecnología estaban peleadas con la diversión? ¡Plaza Sésamo: Meka Builders llega a la pantalla de Azteca 7 para traerte toda la diversión que estabas buscando! Conoce a Meka Elmo, Meka Abby y Meka Comegalletas regresan en forma de robots que están por aprender todo lo necesario para convertirse en los mejores héroes que usarán sus poderes tecnológicos y científicos para resolver los problemas más divertidos que existen.

¡Atrévete a adentrarte en este mundo de diversión y descubre que en la diversión también se pueden aprender cosas! Con unos personajes que no le temen a nada y que están listos para ayudar a las demás personas, conviértete en un héroe ahora que el mundo lo necesita más que nunca.

Y así como Azteca 7 trae a los Meka Builders a su pantalla, también te presentan un divertido juego en donde podrás crear a tu propio Meka en el módulo que viene aquí abajo. ¡No dudes en divertirte y haz al personaje que acompañará a Elmo, Abby y al Comegalletas en las más increíbles aventuras!