Sigue totalmente EN VIVO la ceremonia de premiación de los Critics Choice Awards 2026 y descubre cuáles son las series y películas GANADORAS de la noche

¡Qué emoción! La temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión da inicio de forma oficial, y hoy 4 de enero del 2026 tendremos la primera de las más esperadas ceremonias con los Critics Choice Awards, premios que celebran lo mejor de las series y las películas. En esta ocasión tenemos títulos como Severance, hasta tener a Guillermo del Toro entre los nominados de la noche gracias a su trabajo por Frankenstein . ¿Quiénes se llevarán más estatuillas? Descúbrelo totalmente EN VIVO y GRATIS en nuestra cobertura minuto a minuto.