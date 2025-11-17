¿Mejor que “El Laberinto del Fauno”? Esto dice la crítica de “Frankenstein” de Guillermo del Toro

La película que Guillermo del Toro creó a partir de “Frankenstein” lleva semanas siendo tendencia y centro de conversaciones por su estética, las cuestiones filosóficas que aborda, su relación con la novela original y sus actuaciones. Pero, si bien esta cinta lleva muy marcado el sello del director tapatío, ¿cómo le está yendo con la crítica profesional? ¿Es mejor o peor que “El Laberinto del Fauno”?

¿Qué dice la crítica de “Frankenstein” de Guillermo del Toro?

En la plataforma de crítica internacional Metacritic, “Frankenstein” de Guillermo del Toro tiene una calificación promedio de 77 sobre 100, basada en 58 reseñas de críticos profesionales; 50 de esas reseñas son positivas y 8 son mixtas. Por parte del público, la calificación es de 7.5 de 10.

En la plataforma Rotten Tomatoes, su nivel de aprobación ante la crítica es de 85%, basada en 322 reseñas.

En la filmografía de Del Toro, si queremos un referente debemos mencionar “El Laberinto del Fauno”. Esta obra de 2006 actualmente tiene una calificación de 98 con base en 37 reseñas por parte de la crítica profesional en Metacritic, y un nivel de aprobación de 95% con base en 240 reseñas.

Volviendo a "Frankenstein", el medio especializado The Hollywood Reporter le puso la máxima calificación en su reseña de Metacritic; dice que Guillermo del Toro honra la esencia del libro original, deleita la vista y es una de las mejores obras del cineasta.

También le dieron la máxima calificación medios como el sitio web oficial fundado por Roger Ebert, el New York Times, Los Angeles Times y el Boston Globe. El primero indica que “Frankenstein” revoluciona la idea que tenemos de los “proyectos soñados” de los grandes cineastas, mientras el New York Times dice que esta es la película que Del Toro “nació para hacer”.

Las películas de Guillermo del Toro, de la mejor a la peor calificada

De acuerdo con la plataforma Metacritic, estas son las calificaciones promedio de la filmografía de Guillermo del Toro. Cada calificación es sobre 100.

