Confirmado: esta es la duración exacta, fecha y hora de estreno del vol. 3 con el ÚLTIMO episodio de Stranger Things 5

El vol. 2 de la última temporada de Stranger Things llegó a mover todo lo que creíamos saber sobre el Upside Down. En los últimos tres episodios , se reveló una nueva dimensión, así como el verdadero plan de Vecna y la misión de la pandilla de Hawkins para detenerlo, dejando el escenario listo para la batalla final, pero ¿cuándo podremos conocer el desenlace de la historia? Aquí todos los detalles sobre el estreno del vol. 3 de Stranger Things 5, que traerá el ÚLTIMO episodio de la serie.

¿Cuándo se estrena el vol. 3 de Stranger Things 5? Fecha y hora de lanzamiento del último episodio

Los fans de la aclamada serie, creada por los hermanos Duffer , están a punto de conocer el desenlace de una historia que lleva atrapando al público por más de diez años. El vol. 3 de la última temporada de Stranger Things estará disponible en streaming a las 7:00 pm (hora México) de la víspera de Año Nuevo, es decir, el 31 diciembre. A diferencia de las partes anteriores, esta última sólo estará compuesta por un episodio, que marcará el final de la serie.

¿Cuánto durará el último capítulo de Stranger Things?

El último episodio de la serie tendrá una duración de 2 horas con 8 minutos. Este correrá bajo el nombre de The Rightside Up, que se traduce al español como “el lado correcto”, haciendo referencia al ya famoso Upside Down (el Mundo Al Revés), lo que nos podría dar alguna pista de lo que se verá en el desenlace de la historia, especialmente, tras las revelaciones del volumen 2.

¿Qué esperar para el último episodio de Stranger Things?

SPOILERS | El volumen 2 de Stranger Things llegó a cambiar todo lo que creaímos saber sobre el Upside Down. Dustin descubrió que el Mundo Al Revés no es una dimensión alterna, sino un puente hacia algo aún más oscuro: el Abismo. Dicho esto, el verdadero plan de Vecna es fusionar la Tierra con el Abismo, pero necesita mucha energía para hacerlo, por ello, secuestró a los doce niños.

Mientras Vecna está llevando a cabo su plan, la pandilla de Hawkins se embarca en una misión para destruir el Upside Down y, con ello el puente con el que Vecna tiene acceso a la Tierra. No obstante, todo aquel que permanezca en el Mundo Al Revés podría ya no volver… En este sentido, The Rightside Up mostrará esa épica batalla final que el público lleva anhelando desde hace años. ¿Lograrán detener a Vecna? ¡Ya queremos ver el último capítulo!