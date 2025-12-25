De tocar fondo a volver a la cima: así fue como Stranger Things salvó la carrera de Winona Ryder

Winona Ryder fue una de las estrellas más prominentes en la década de los 90s. Con menos de 30 años, la actriz ya contaba con grandes éxitos en su filmografía, como Beetlejuice , Inocencia Interrumpida, Alien: la Resurrección, El Joven Manos de Tijera y Mujercitas, por mencionar algunos. No obstante, todo lo que había logrado quedó en el olvido cuando fue arrestada por robo en 2001, protagonizando uno de los escándalos más grandes de Hollywood, lo que la llevó a la cancelación mediática y profesional. Hoy, vuelve a ser una de las actrices con mayor renombre gracias a Stranger Things .

¿Por qué arrestaron a Winona Ryder en 2001?

Winona Ryder fue arrestada durante las vacaciones decembrinas de 2001, por robar más de $5,000 dólares en mercancía de una tienda de lujo, ubicada en Beverly Hills: Saks Fifth Avenue. Si bien la estrella tenía el dinero necesario para pagar, el trasfondo de la situación es aún más profundo, pues la actriz estaba lidiando con diversos problemas de salud mental, además de estar en analgésicos. Pero esto no importó, pues sus acciones terminaron llevándola a uno de los juicios más mediáticos de Hollywood.

Finalmente, la actriz de Las Brujas de Salem fue condenada por robo mayor y vandalismo, con tres años bajo libertad condicional, servicio comunitario y diversas multas. Como era de esperarse, el escándalo cobró factura en su carrera, pues Ryder tuvo que alejarse de la industria para resolver sus propios problemas personales.

“Hay tanto mito alrededor de esa historia. Realmente solo estaba pensando en ir a mi coche a buscar algo”, recuerda Ryder, haciendo énfasis en lo “aturdida” que estaba cuando esto sucedió. “Solo recuerdo que me dijeron que iba a ir a prisión. Yo estaba como ‘¿Eh? ¿De qué me estás hablando?’”.

En el 2001 fue detenida por robar ropa en Saks Fifth Avenue. Imagen, Depositphotos.|Andrea Raffin/Andrea Raffin

¿Qué consecuencias tuvo el arresto de Winona en su carrera artística?

En este sentido, Winona revela que no le quedó más que alejarse de las consecuencias que el incidente podría traerle a su vida. La actriz se apartó por completo de la industria, incluso, se mudó de Los Ángeles a San Francisco. “Me desconecté. Creo que simplemente me desconecté”, señala la famosa Lydia Deetz. Tal desconexión duró cerca de una década, pues no fue hasta 2010 que los fans volvieron a ver a Winona en la gran pantalla… Aunque sólo con pequeñas apariciones, ningún protagónico.

De tocar fondo a regresar a la cima: así fue como Stranger Things salvó a Wino Ryder

El regreso triunfal de Winona Ryder se concretó con Stranger Things, en 2016, marcando su primer protagónico importante, tras años alejada del ojo público. La fascinación de los hermanos Duffer por la década de los 80 y 90 los llevó a elegirla como protagonista adulta de la historia, Joyce Byers. Si bien Winona ha mencionado que tenía miedo de regresar a la actuación al pensar que ya no era relevante en la industria, su incorporación a la serie fue el gancho perfecto para el público al que los hermanos Duffer querían llegar, pues, ante todo, Stranger Things es una carta de amor a la cultura popular de aquellas décadas.

El papel de Joyce Byers puso a Winona en el mapa, otra vez. Pronto, la serie se convirtió en todo un fenómeno global, con Ryder consolidándose como una de las actrices mejor pagadas del elenco . Bajo esta línea, la actriz no ha dejado de expresar su gratitud a los hermanos Duffer, pues esta oportunidad le permitió dejar atrás la “vergüenza” por su pasado, para sentirse respetada nuevamente… Y fue así como Stranger Things marcó la redención de una de las estrellas más grandes de los 90: la icónica Winona Ryder.