Hicieron CUATRO PELÍCULAS juntos y NO LO RECUERDA: Gwyneth Paltrow NO SABE quién es este famoso actor de MARVEL

Con más de tres décadas de trayectoria artística, Gwyneth Paltrow es una de las actrices más conocidas y codiciadas en todo Hollywood… ¡Y también una de las más olvidadizas! Recientemente, su colega y buen amigo, Robert Downey Jr. reveló que la actriz de Shakespeare in Love no sabe quién es Tom Holland, pese a haber compartido protagónico en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Tal confesión se dio durante la gala de Women in Entertainment (Mujeres en el Entretenimiento, en español) de The Hollywood Reporter, donde la actriz fue galardonada con el Premio Anual de Liderazgo Sherry Lansing. Poco antes de aceptar su reconocimiento, Downey Jr. ofreció unas emotivas palabras, enalteciendo el trabajo de Paltrow. No obstante, el momento también se prestó para compartir una que otra anécdota graciosa: la vez en la que Gwyneth dijo no conocer a Tom Holland.

“¿Quién es él?”, señaló RDJ, imitando a su compañera de reparto en Marvel. “Él es Spider-Man. Te dijo que se llamaba Peter. El nombre de su personaje es Peter, pero él se llama Tom Holland. Has hecho cuatro películas con él”, recordó el aclamado actor de Hollywood, haciendo estallar al público a carcajadas.

¿En cuántas películas ha salido Tom Holland con Gwyneth Paltrow?

Tom Holland y Gwyneth Paltrow han compartido protagónico en cuatro películas del Universo Cinematográfico de Marvel, incluidas Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y Spider-Man Far From Home (2019). Por su lado, Holland interpreta al famoso Peter Parker (Spider-Man), mientras que Paltrow le da vida a la famosa Pepper Potts.

Captura de redes: Instagram @gwynethpaltrow

No es la primera vez que Gwyneth Paltrow OLVIDA a sus compañeros de Marvel

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Gwyneth Paltrow olvida a uno de sus compañeros de reparto del MCU. En el pasado, el actor Sebastian Stan, quien le da vida al Soldado del Invierno, también conocido como Bucky Barnes, compartió una anécdota similar, en la que señaló que tuvo que presentarse ante la actriz “por tercera ocasión” porque ella no lo recordaba.

Afortunadamente, tanto Stan como Holland han tomado los episodios con diversión. En 2019, cuando Paltrow señaló - por primera vez - que no recordaba a Tom, el actor señaló que tenía el corazón “destrozado”, obviamente, con cierto tono de burla… Ay, Gwyneth.

