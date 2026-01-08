Globos de Oro 2026: Las categorías en las que está NOMINADO Guillermo del Toro por Frankenstein

La temporada de premios continúa. La noche de este domingo, 11 de enero, California se viste de gala para albergar la 83a edición de los Globos de Oro (o Golden Globes , en inglés), premios que reconocen los mejores lanzamientos del cine y la televisión. Este año, la adaptación de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelly, Frankenstein, se encuentra entre las películas más nominadas. A continuación, te decimos cuántas nominaciones obtuvo el cineasta mexicano en 2026.

¿Cuántas nominaciones a los Golden Globes 2026 tiene Guillermo del Toro? Las categorías en las que está NOMINADO el mexicano por Frankenstein

Guillermo del Toro cuenta con dos nominaciones a su nombre por Frankenstein. La primera y más importante, “Mejor Película de Drama”. En esta categoría compite ante otros grandes títulos del séptimo arte, incluidos "Hamnet", "It Was Just an Accident", "Sentimental Value", "Sinners" y "The Secret Agent". Su segunda nominación es por “Mejor Director”. En esta, se enfrenta ante Chloé Zhao (Hamnet), Jafar Panahi (It Was Just An Accident), Joachim Trier (Sentimental Value), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) y Ryan Coogler (Sinners).

A nivel general, Frankenstein de Guillermo del Toro suma tres nominaciones más: Mejor Actor en Película de Drama para Oscar Isaac, Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi y Mejor Música Original para Alexandre Desplat. Con ello, la cinta de La Criatura tiene un total de cinco nominaciones para los Golden Globes 2026.

De resultar vencedora, podría anticiparse una noche llena de éxitos en los Premios Oscar, pues los Globos de Oro son considerados la antesala de la gran gala de la Academia. En diversas ocasiones, se ha comprobado que aquellas producciones que triunfan en los Golden Globes suelen repetir el éxito en los Oscar.

¿Cómo y dónde ver los Globos de Oro 2026? Fecha y hora de la ceremonia

Los Globos de Oro 2026 se llevarán a cabo la noche de este domingo, 11 de enero, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. La ceremonia de premiación iniciará en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México) y podrá seguirse completamente en vivo a través de la señal en streaming de HBO. Este año, la polémica Nikki Glaser regresa como conductora de la gala.