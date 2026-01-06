Guillermo del Toro y los MEXICANOS NOMINADOS para los Golden Globes 2026

Estamos a unos días de que se realice la edición 83 de los Globos de Oro, los premios que otorga la prensa extranjera en Hollywood y que toman en cuenta tanto cine como televisión. A continuación te decimos quiénes son los mexicanos que están nominados para los Golden Globes 2026.

Esta ceremonia se llevará a cabo el domingo 11 de febrero de 2026, a las 7:00 P.M. en la Ciudad de México.

Mexicanos que están nominados para los Golden Globes 2026

Hay dos íconos mexicanos que cuentan con nominaciones para la edición 83 de los Globos de Oro, a continuación te decimos quiénes son y en qué categorías.



Guillermo del Toro . "Frankenstein" , la reciente cinta que dirigió, está nominada por Mejor Película y Mejor Director. En la primera categoría la producción compite con "Hamnet", "It Was Just an Accident", "Sentimental Value", "Sinners" y "The Secret Agent". En la segunda compite con Chloé Zhao, Jafar Panahi, Joachim Trier, Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler.

, la reciente cinta que dirigió, está nominada por En la primera categoría la producción compite con "Hamnet", "It Was Just an Accident", "Sentimental Value", "Sinners" y "The Secret Agent". En la segunda compite con Chloé Zhao, Jafar Panahi, Joachim Trier, Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler. Diego Luna. El intérprete cuenta con una nominación como Mejor Actor en una Serie de Drama, por su trabajo en "Andor". Compite con Adam Scott ("Severance"), Gary Oldman ("Slow horses"), Mark Ruffalo ("Task"), Noah Wyle ("The Pitt") y Sterling Brown ("Paradise").

"Frankenstein" tiene nominaciones en otras categorías: Mejor Actor en Película de Drama (Oscar Isaac), Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi) y Mejor Música Original (Alexandre Desplat).

Diego Luna es el único miembro de la serie "Andor" que tiene una mención en esta edición de los Globos de Oro. Con ésta, el actor ya ha estado nominado 3 veces en esta premiación pero esta podría ser la primera vez que gane; sus menciones anteriores fueron por Mejor Actor de Reparto en Televisión por "La Máquina" (2025) y Mejor Actor en una Serie de Drama, también con "Andor" (2023).

Por su parte, Guillermo del Toro ya cumplió 7 nominaciones en los Golden Globes desde 2007. Ha ganado 2 veces: Mejor Película Animada por "Pinocchio" (2023) y Mejor Director por "La forma del agua" (2018).