Toy Box Killer: El asesino que inspiró a la serie de películas “Saw”

David Parker Ray fue un infame asesino de Estados Unidos. Tras una fachada de un hombre común, nadie se imaginaba los horrores por los que hizo pasar a sus víctimas y también a su propia familia.

Un tenebroso tráiler en el desierto, un brutal asesino y varios cadáveres enterrados a lo largo del desierto fueron los protagonistas de esta macabra historia.

¿Quién fue David Parker Ray?

David Parker Ray, conocido como el “Asesino de la Caja de Juguetes”, fue una figura profundamente perturbada cuya vida estuvo marcada por la violencia y el sadismo. Nació en Belén, Nuevo México, en 1939. Desde muy joven experimentó la sensación de abandono y soledad, ya que sus padres no le brindaron un buen cuidado y mucho menos el afecto que un niño necesita.

Él sufrió abusos físicos y emocionales durante toda su infancia, lo que dejaría varias cicatrices que tendrían consecuencias para sus víctimas. En la escuela, tampoco se desempeñó como un buen estudiante y tuvo que enfrentar algunas dificultades por no poder adaptarse a la vida estudiantil. Tiempo más adelante, decidió enlistarse en el ejército de Estados Unidos como mecánico aéreo, pero no logró destacar.

Desde que era adolescente, se comenzaron a notar sus preferencias por la violencia y el sadismo. De acuerdo con su hermana, David Ray Park hacía dibujos en los que se veía a cuerpos amarrados y torturados. E incluso llegó a decirle a una de sus esposas que el primer asesinato que cometió fue cuando era un adolescente, amarrando y torturando a una chica en el bosque.

Más tarde conocería a Cindy Hendy, con la que compartiría varios de sus fetiches y perversiones. En grabaciones que la policía escucharía tras detenerlo, se podía escuchar a David Ray Parker diciéndole a sus víctimas que también tendrían que ser esclavos sexuales de Cindy.

David Ray Parker se casaría cuatro veces y tendría dos hijos, una de ellas es Glenda Parker, que también se convertiría en una de sus cómplices.

¿Por qué se le conocía como el “Asesino de la Caja de Juguetes”?

David Parker Ray fue llamado también el “Toy Box Killer” o “Asesino de la Caja de Juguetes” porque gastó cerca de $100,000 dólares en adaptar un pequeño tráiler en el desierto para hacerlo un lugar digno de las peores pesadillas; lo adaptó para convertirlo en el lugar para abusar y torturar a cada una de sus víctimas.

Una vez que fue capturado, varios investigadores tuvieron que acudir a terapia tras descubrir los videos, fotografías y grabaciones de las largas y brutales sesiones de tortura y de abusos de David Ray Park en su “caja de juguetes” de la muerte.

¿Cuál fue la sentencia que tuvo Parker Ray?

Cuando las autoridades pudieron capturar a David Parker Ray y a sus cómplices, todo se convirtió en un juicio tenebroso. Los investigadores tuvieron que rendir declaración de todo lo que encontraron en el lugar de los crímenes y también de la casa de Parker Ray.

David Parker Ray recibió una sentencia de 244 años de prisión, pero, curiosamente, no fue por asesinato, ya que no se encontraron evidencias que pudieran condenarlo por ese crimen. Él no cumplió gran parte de su condena, porque murió de un ataque corazón muy poco tiempo después de haber sido encarcelado.

Glenda Ray, su hija y cómplice también tuvo que cumplir una pena de 9 años en prisión y Cindy Hendy, pareja de David Parker Ray, recibió una sentencia de 36 años en prisión.

¿Qué fue de David Parker Ray y su hija, Glenda Ray?

Glenda “Jesse” Ray es hija de David Parker Ray, el “Toy Box Killer”. Ella también fue su cómplice, ya que le ayudaba a encontrar a sus víctimas e incluso llegó a participar en algunas torturas de su padre, siguiendo sus órdenes. No siendo eso suficiente, encubrió los crímenes eliminando pruebas y también deshaciéndose de los cuerpos de las víctimas de Parker Ray.

Ella intentó alertar a las autoridades de lo que estaba haciendo su padre, pero no pudieron encontrar nada.

Cuando arrestaron y sentenciaron a su padre, Glenda Ray también tuvo que ir a prisión por 9 años. Una vez que salió, quiso dejar todo detrás. Incluso llegó a hablar con un reportero para tratar de darle paz a las familias de las víctimas del “Toy Box Kller”. Actualmente no se cuenta con mucha información acerca de su vida.

¿David Parker Ray inspiró la saga de “El juego del miedo?

De acuerdo con los creadores de la saga, sí se inspiraron en el caso de David Parker Ray, pero no está de más aclarar que se trata de una obra de ficción.