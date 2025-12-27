De estrella de rock al villano más temido de Stranger Things: esta es la banda de punk rock del actor de Vecna que pocos conocen

Antes de aterrorizar Hawkins y convertirse en el villano más temido de Stranger Things , Jamie Campbell Bower - quien le da vida al emblemático Vecna / Henry Creel - fue líder de una auténtica banda de punk rock: Counterfeit. Además del reconocido actor de Hollywood , quien era la voz principal y la guitarra, la agrupación estaba conformada por los guitarristas Sam Bower y Tristan Marmont, el baterista James Craig y el bajista Roland Johnson.

Counterfeit, la banda de punk rock liderada por Jamie Campbell Bower, Vecna en Stranger Things

Counterfeit - cuya traducción al español sería Falsificación - se fundó en 2015 en Reino Unido, pero no fue hasta 2017 que lanzaron su primer y único álbum de estudio: Together We Are Stronger. El álbum se caracterizó por sus guitarras cargadas, un espíritu libre y una voz áspera, digna del género. De este álbum se desprenden éxitos como Enough, You Can’t Rely y As yet Untitled.

Tras el lanzamiento de su primer álbum, la banda sólo publicó algunos sencillos más, como Getting Over It, 11:44, It Gets Getter y The New Insane; además de figurar como teloneros de otras reconocidas bandas del género, como Palaye Royale. No obstante, el éxito fue fugaz, pues la agrupación se disolvió en 2020.

¿Qué fue de Counterfeit? La razón detrás de su separación

Pese a tener una fanbase consolidada, Counterfeit optó por separarse en 2020. Bower citó el desgaste emocional y la necesidad de cerrar aquel episodio creativo como los motivos de la ruptura. Tal decisión coincidió con el fichaje de los hermanos Duffer para Stranger Things. En 2020, Bower obtuvo el papel de Peter Ballard, el amable enfermero del hospital psiquiátrico de Hawkins, que después se convertiría en Vecna.

we don't talk enough about how Vecna was in a posthardcore bandpic.twitter.com/6XhLCkCwLT — State of the Scene (@SOTSPodcast) December 21, 2025

La llegada de Vecna y el ascenso a un nuevo nivel de fama para Jamie Campbell Bower

Jamie Campbell Bower es reconocido a nivel global por su impecable interpretación de Vecna, no obstante, su trayectoria data desde hace varios años atrás. El actor hizo su debut en la gran pantalla en 2007, con la cinta Sweeney Todd, donde compartió escena con Johnny Depp y Helena Boham Carter.

En 2009, le dio vida a Caius, un miembro de los Volturi en la saga de Crepúsculo. Ese mismo año protagonizó la serie de The Prisoner. También fue parte del elenco de Cazadores de Sombras y Anonymous. Si bien esta es una amplia trayectoria, lo cierto es que Campbell alcanzó un nuevo nivel de fama con el antagónico de Stranger Things, que rápidamente se volvió un fenómeno a global.

¿Cuándo se estrena el vol. 3 de Stranger Things?

El último baile de Jamie Campbell Bower como Vecna será este 31 de diciembre, cuando se estrene el episodio final de Stranger Things . El vol. 3 de la quinta y última temporada estará disponible en punto de las 7:00 p.m. y tendrá una duración de 2 horas con 8 minutos.