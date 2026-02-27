Punch the Monkey SIN STOCK: estadounidenses buscan desesperadamente al peluche

Punch the Monkey se ha convertido en uno de los peluches más virales de todo Internet después de que la historia de un pequeño mono que lo tomó como objeto de apego diera la vuelta al mundo. En las redes sociales, este primate sigue deleitando a millones con sus travesuras, pero para los fanáticos que desean emular ese vínculo, la búsqueda se ha tornado amarga. Actualmente, sitios como eBay ofrecen el juguete por precios que oscilan entre los $20 y los $350 dólares, una cifra estratosférica.

Debido a la abrumadora popularidad del peluche, Javier Quiñones, gerente comercial de Ingka Group (operador de las tiendas IKEA), ha tenido que salir al paso de las críticas. Quiñones aseguró que la compañía está haciendo "lo humanamente posible" para que el producto regrese a las estanterías.

La historia de “Punch” conmovió las redes sociales

¿Por qué los usuarios acuden a revendedores y no a la artesanía local?

La única vía rápida para conseguir al adorable compañero es a través de revendedores en eBay, aunque muchos usuarios se niegan a pagar tales cantidades por un artículo de felpa. Ante este vacío, artesanos locales se han puesto manos a la obra comenzando a fabricar versiones similares; sin embargo, los compradores más exigentes saben que no se trata del modelo original y prefieren esperar.

Para quienes se preguntan dónde comprar el peluche orangután de Punch the Monkey, la respuesta sigue siendo IKEA, que es el único distribuidor oficial de las dos versiones existentes:

La versión grande de $19.99.

La versión mini de $6.99.

¿Qué hizo Google con Punch the Monkey?

La viralidad ha llegado a tal punto que Google ha habilitado un "Easter Egg" que tiene enamorados a los usuarios. Al escribir "Punch the Monkey" en el buscador, tanto en móviles como en computadoras, la pantalla se llena de emojis del peluche. Mientras más veces pulses el corazón interactivo, más peluches inundarán la interfaz, en un gesto que celebra el impacto cultural de esta historia.

¿Quién es Punch the Monkey?

La historia de Punch the Monkey inició en un zoo de Tokio, cuando Punch, un mono bebé, fue rechazado por su madre al nacer. Sus cuidadores, en un intento por salvar su vida emocional, le entregaron a “Lupe”, un chimpancé de peluche que le sirvió como abrigo y refugio ante la soledad.

El rechazo inicial de su manada hizo que Lupe fuera su único puerto seguro. El peluche sigue siendo su refugio de seguridad absoluta, demostrando que la necesidad de consuelo es una emoción universal que ha tocado el corazón de todo el país.

