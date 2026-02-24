Carlos Torres rechazó papel en la película “Anaconda” por “La Reina del Flow”

El reconocido actor Carlos Torres reveló recientemente en una entrevista para el programa radial “Los 40”, transmitido en Colombia, que se vio en la obligación de rechazar un papel internacional. El actor nacido en Barranquilla fue tentado para participar en una producción de Hollywood junto a estrellas de la talla de Jack Black y Paul Rudd, pero las grabaciones chocaban directamente con su compromiso protagónico en “La Reina del Flow”.

¿Qué razón le dio Carlos Torres a Jack Black para rechazar el papel en “Anaconda”?

“Estuve seleccionado, aunque no tenía mucha información. Pero iba a hacer un personaje en la película ‘Anaconda’ con Jack Black. Pero ya cuando llegamos al punto de cómo estaba de tiempo disponible, estaba yo rodando ya ‘La Reina del Flow’”, contestó con sinceridad ante la pregunta del presentador sobre cuál ha sido el papel que más le dolió perder en su carrera.

¿Qué tanto anhelaba Carlos Torres esta oportunidad?

La oportunidad era única, pero las condiciones logísticas hicieron imposible el sueño de Hollywood en ese momento. “No me dieron mayor información de la escena, pero cuando estamos ya coordinando todo, me dijeron que debía irme tres meses a Australia. Y ya estaba rodando ‘La Reina del Flow’. Entonces no se pudo”, explicó Torres en el micrófono de “Los 40”.

La película en cuestión, “Anaconda”, se estrenó en diciembre de 2025 a través de la plataforma Prime Video. El elenco contó con nombres de prestigio mundial como Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y Selton Mello.

Según su sinopsis oficial, la trama sigue a Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd), quienes se lanzan a cumplir su sueño de rehacer su clásico de culto favorito en lo profundo del Amazonas, encontrándose con una situación mortal cuando aparece una anaconda gigante.

El fenómeno imparable de "La Reina del Flow 3"

Debido al éxito de esta nueva entrega, Caracol Televisión ha confirmado que se realizará una gira internacional por diferentes países de Latinoamérica y Europa, llevando el universo de la serie a los escenarios reales. La banda sonora sigue siendo el motor de este fenómeno, con canciones que se han viralizado masivamente en plataformas digitales como: "Amor Imposible", "Perdóname", "Reflejo", "Depredador" y "Destino".

