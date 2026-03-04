Por qué Adele y Charli XCX abandonan los escenarios por el cine

Este 2026, las grandes estrellas de la música abandonan los escenarios para mudarse a los sets de grabación cinematográfica. Los nombres que lideran esta transición son Adele y Charli XCX. Pero, ¿por qué las grandes cantantes deciden dejar de lado la música para optar por el cine? Este auge se ha visto potenciado por el éxito de figuras como Lady Gaga, quien tras su debut junto a Bradley Cooper en “Ha Nacido una Estrella” (2018), logró un reconocimiento crítico y premios que redefinieron su carrera.

¿Qué tienen en común Lady Gaga, Charli XCX y Adele?

Con Lady Gaga, el cine fue el medio que le otorgó el prestigio que siempre buscó más allá de las listas de éxitos. Luego de años construyendo un icónico personaje pop, su salto a la gran pantalla le abrió puertas en producciones de alto perfil como “La Casa Gucci” (2021) o su papel como Harley Quinn en “Joker: Folie à Deux” (2024). Al igual que ella, Adele y Charli buscan nuevos desafíos que pongan a prueba su capacidad interpretativa fuera de la cabina de grabación.

¿Por qué Cher es un gran referente para Adele?

El camino de la música al cine no es nuevo. Grandes artistas como Frank Sinatra (“De Aquí a la Eternidad”), Barbra Streisand (“Funny Girl”) o Cher son los ejemplos máximos de esta transición exitosa. De hecho, Cher en “Hechizo de Luna” logró la hazaña de arrebatarle el Oscar a la mismísima Meryl Streep. Otros ejemplos recientes que han mantenido viva esta llama son Selena Gomez, Christina Aguilera, Dolly Parton y Ariana Grande.

cher

¿En qué películas actuarán Adele y Charli?

Este año seremos testigos de dos de los debuts más esperados en Hollywood. Adele se encuentra actualmente grabando “Cry to Heaven”, una película escrita y dirigida por el prestigioso diseñador y cineasta Tom Ford. La cinta, basada en la novela de Anne Rice, está ambientada en el lujoso y dramático mundo de la ópera del siglo XVIII en Italia.

Por su parte, Charli XCX, a sus 33 años, ya coqueteó con el cine al componer la banda sonora de “Cumbres borrascosas” (protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi). Sin embargo, ahora asume un rol protagónico junto a Alexander Skarsgård en “The Moment”, una sátira de la industria musical producida por A24 bajo la dirección de Aidan Zamiri.

