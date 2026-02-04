Super Bowl 2026: Bad Bunny debe cumplir estas CONDICIONES para el show de medio tiempo

A pocos días de que Bad Bunny se presente en el show del medio tiempo del Super Bowl LX, el puertorriqueño debe cumplir con las rigurosas exigencias de la directiva de la NFL. Una de estas cláusulas legales se vio puesta a prueba la noche de los Premios Grammy 2026, donde el artista hizo historia al alzarse con el galardón de Álbum del Año por su producción "Debí Tirar Más Fotos".

¿Cuáles son cláusulas del contrato de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Aunque el astro boricua fue el gran protagonista de la gala y recibió ovaciones de figuras como Lady Gaga y Harry Styles, uno de los momentos más comentados —y potencialmente incómodos— ocurrió cuando el presentador Trevor Noah se sentó a su lado para entonar los versos de su éxito más reciente. Noah, con la intención de que Benito Antonio lo secundara, cantó en español mientras el público aplaudía, pero el artista se mantuvo al margen de la interpretación vocal.

Esta actitud, lejos de ser un desplante, responde a un compromiso legal ineludible. Una de las condiciones que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), junto con Apple Music y Roc Nation, impuso a Benito Antonio Martínez Ocasio por contrato, es la prohibición de cantar o realizar presentaciones musicales en grandes eventos televisados previos al Super Bowl.

¿Por qué la NFL es tan riguroso con sus artistas del medio tiempo?

El objetivo de esta medida es asegurar que el enfoque del artista sea absoluto y que el impacto de su espectáculo el próximo domingo sea total, manteniendo la "primicia" de su voz para el evento deportivo más importante del año. Este acuerdo exclusivo es parte de los "sacrificios" que el artista de trap y reggaetón aceptó para consolidar su presencia a nivel global.

¿Bad Bunny podría ser el más histórico en el Super Bowl?

La presión y el cumplimiento de estas cláusulas podrían recompensar a Bad Bunny con un nuevo récord de sintonía. El partido del año pasado obtuvo 127.7 millones de espectadores en Estados Unidos, mientras que el espectáculo de medio tiempo de Kendrick Lamar alcanzó los 133.5 millones, convirtiéndose en el evento televisivo más visto en la historia del país. Se especula que la audiencia de este 2026 podría superar estas cifras al atraer masivamente al público joven y a la comunidad latina internacional.

Bad Bunny, quien fue el artista más escuchado en Spotify durante 2025, llega al Levi’s Stadium en su mejor momento. Su álbum "Debí Tirar Más Fotos" es hoy el estandarte de la cultura latinoamericana, fusionando sonidos urbanos con géneros tradicionales como la salsa.

Benito hará historia por ser el primer latino en encabezar el show cantando íntegramente en un idioma que no es el inglés, rompiendo así la última barrera idiomática del espectáculo americano por excelencia.

