¡CONFIRMADO! Joe Keery y Charli XCX encabezan el Outside Lands 2026 en San Francisco

La expectativa era máxima, y el anuncio oficial del festival más grande de San Francisco ha dejado a los fanáticos atónitos. Tras un 2025 donde la crítica coronó a Dijon como una de las voces más potentes y renovadoras del R&B. Pero la verdadera joya de la corona para esta edición 2026 es el regreso de Charli XCX, quien hace una pausa estratégica en su creciente carrera cinematográfica, y la presencia de Joe Keery, el carismático actor de “Stranger Things”.

¿Quiénes estarán en el Outside Lands 2026?

La curaduría de este año logra un equilibrio perfecto entre la vanguardia del pop, el rock alternativo y el hip-hop que define el sonido de la calle este 2026. Entre los nombres principales destacan:

Charli XCX & Rufus Du Sol: El poder del pop experimental y el EDM de gran formato se unen para cerrar las noches con una energía máxima en el Golden Gate Park.

The Strokes & The XX: Los favoritos indiscutibles de la década de 2000 regresan para satisfacer a la audiencia milenial que busca ese sonido icónico y nostálgico en medio del bosque.

Djo (Joe Keery): El protagonista de "Stranger Things" consolida su proyecto musical como uno de los actos más esperados de la temporada, demostrando que su talento va mucho más allá de la pantalla.

Baby Keem & GloRilla: La fuerza del rap actual tiene su lugar asegurado con dos de los artistas más influyentes del género.

Además de estos "headliners", el cartel presume de una profundidad envidiable. Ver nombres como Death Cab for Cutie y Modest Mouse junto a los revivalistas Snow Strippers es, para muchos, un sueño hecho realidad. El festival también apuesta por la calidad crítica con bandas como Wet Leg y Momma, asegurando una propuesta sólida en cada escenario.

¿Cómo comprar las entradas?

Preventa de fidelidad (03/03 a las 12:00 pm): Exclusiva para quienes asistieron en los últimos 5 años. Se requiere registro previo para validar la cuenta.

Preventa Chase (03/03): Beneficio exclusivo para titulares de tarjetas de dicho banco, disponible simultáneamente.

Preventa Rangers (03/04): Una oportunidad adicional para los seguidores registrados antes de la apertura general.

Venta general (5 de marzo al mediodía): El momento definitivo para asegurar un lugar en esta edición histórica.