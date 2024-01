Paola Suárez revela que sigue queriendo a su novio

La novela de Paola Suárez y su presunto agresor, José de Jesús Castro, sigue dando de qué hablar, ya que la integrante de ‘Las Perdidas’ mencionó entre lágrimas que se siente muy mal por lo que pasó entre ella y su prometido, incluso reveló que lo sigue queriendo.

Después de que Paola Suárez fuera internada por la presunta golpiza que le propinó su prometido, se filtró un video en donde se ve a la influencer saltando del balcón de su casa, para perseguir a José de Jesús Castro.

Aparentemente, el conflicto entre ambos se dio, porque Paola Suárez cachó a su novio robándole dinero. En el video que se filtró en redes, se comprueba dicha teoría, ya que se ve a José de Jesús Castro en la calle frente a la camioneta de su novia, quien minutos más tarde saltó del balcón y cayó de rodillas dentro de la caja de su camioneta.

¿Paola Suárez todavía quiere a su novio?

Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’ fue dada de alta, tras la agresión que sufrió el pasado miércoles 10 de enero. Desde su hogar, la influencer aprovechó para hacer una transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde dio algunos detalles sobre lo sucedido.

“Me siento mal, porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas, sino ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”, expresó la joven

¿Su novio siempre ha sido agresivo? Paola Suárez, también recalcó que antes de haber sido golpeada por José de Jesús Castro, éste ya tenía comportamientos violentos.

“Esta persona siempre ha sido un poco agresiva. Me siento con miedo, y a la vez me siento preocupada…. Créanme que hasta me siento pende…, porque no quiero que le pase nada a él”, agregó.